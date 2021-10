retailArena 2021 | Florin Filote, eMAG: Estimăm o creștere a prețurilor de 10-20%

Sezonul sărbătorilor de iarnă este pus sub semnul întrebării în contextul în care planează numeroase incertitudini cu privire la epuizarea stocurile și întârzierile transporturilor din întreaga lume. Lanțurile de aprovizionare din întreaga lume au fost perturbate încă de la începutul pandemiei, ceea ce a generat lipsuri de ale unor produse sau scumpirea altora. Criza din industria logistică s-ar putea amplifica și ar putea complica mult sărbătorile de iarnă, în contextul unor creșteri de prețuri la produse alimentare și non alimentare. eMAG estimează că aceste scumpiri ale produselor se vor reflecta cel mai bine în primul trimestru din 2022.

„În prima jumătate a anului trecut vom vedea efectul tuturor acestor probleme într-o creștere de preț pe care noi o estimăm la 10-20% pentru toate produsele care nu au o producție puternică locală. Aceasta este o creștere medie a produselor pe care noi o așteptăm. E clar că vor fi categorii mai mult afectate și altele mai puțin”, a declarat Florin Filote, Vice President of Sales - Marketplace / Home-DIY-Auto / Corporate for Romania, Bulgaria & Hungary eMAG, în cadrul deschiderii celei de-a doua zi de retailArena 2021.

În ceea ce privește Black Friday, estimările venite din partea eMAG sunt optimiste, mai ales pentru că românii amână, în general până pentru această zi achiziționarea de produse pentru că le așteaptă la prețuri accesibile. eMAG Black Friday, cel mai așteptat eveniment de shopping al anului, va avea loc pe data de 12 noiembrie.

„Din punct de vedere stocuri am pus produse pe care le aveam fizic pe stoc, deci fiind campanii care au stoc în site, se vinde doar ce există fizic în stoc. Din punct de vedere storuri nu văd să existe o problemă, nici în ceea ce privește comenzile nu sunt probleme. Anul acesta ne ajută și EasyBox-urile care a crescut cu 10% în ultimii doi ani care cu siguranță vor fi dorite și accesate de români”, a mai precizat Florin Filote în cadrul retailArena 2021, una dintre cele mai importante conferințe de business dedicate industriei de retail, FMCG și eCommerce.

retailArena 2021: A Game of The Future, powered by Retail.ro și wall-street.ro, îl are ca Main Partner pe VTEX, iar Online Commerce Day Partner este FAN Courier. P3 Logistic Parks, Carrefour și Upswing sunt Gold Partners, DWF, eSolutions, Gun Media, Jysk, GLAMI, Iulius, Altex, eMAG Marketplace, SoftOne, Signify și Agroland sunt Silver Partners, iar Environ, Karcher, Simplify by KLG, BeeFast, MTH Digital, MerchantPro, Optimized, Colloseum și Nespresso sunt sponsori ai evenimentului.

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Raluca este unul din reprezentanții entuziaști și curioși ai generației Millennials. A studiat Jurnalism la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării la Universitatea din București și a urmat un master în Comunicare și Resurse Umane, în cadrul aceleiași instituții. Timp de doi ani a fost redactor la revista Forbes România și colaborator în cadrul mai multor proiecte editoriale precum Top 500 companii , Top 30 cele mai influente femei, precum și... Mai multe articole scrise de Raluca Juncu »

Te-ar putea interesa și: