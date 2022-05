Șeful FMI: Orizontul economic a devenit mai sumbru

Directorul general al Fondului Monetar Internaţional, Kristalina Georgieva, a afirmat că nu se aşteaptă la o recesiune a marilor economii globale, dar că perspectivele generale nu sunt deloc bune.

Potrivit Agerpres, întrebată la Forumul economic mondial (WEF) de la Davos dacă se aşteaptă la o recesiune, şeful FMI a răspuns: "Nu, nu în acest moment. Dar asta nu înseamnă că iese din discuţie”.

Perspectivele economiei mondiale s-au înrăutăţit de când FMI a revizuit în scădere estimările privind evoluţia economiei globale în 2022, din cauza războiului din Ucraina, a încetinirii Chinei şi a şocului preţurilor pe plan mondial, în special la produsele alimentare. "Pe termen scurt, orizontul economic a devenit mai sumbru", a declarat Georgieva.

Numărul doi din FMI, Gita Gopinath, a declarat pentru Reuters că, deşi economia mondială se confruntă cu dificultăţi, actualele previziuni economice oferă un buffer (rezervă) faţă de o potenţială recesiune pe plan mondial.

În rândul principalelor ameninţări la adresa creşterii economice se află posibilitatea escaladării conflictului din Ucraina. "Ar putea exista sancţiuni şi contra-sancţiuni", a avertizat Gopinath. Alte dificultăţi includ inflaţia, majorarea dobânzilor de către băncile centrale şi încetinirea creşterii economiei chineze, a adăugat Gopinath, prim adjunct al directorului general al Fondului Monetar Internaţional.

Țările din Europa, puternic lovite de efectele războiului

În ianuarie, FMI estima că în 2022 economia mondială va înregistra o creştere de 4,4%, iar luna trecută previziona un avans de doar 3,6%.

"Aşadar, toate acestea influenţează negativ previziunile noastre. Aş spune că o creştere a economiei globale de 3,6% anul acesta este un buffer", chiar dacă riscurile sunt inegal distribuite pe glob, a apreciat oficialul FMI.

Grafic: Fondul Monetar Internațional

"Sunt ţări care sunt puternic afectate ... ţări din Europa lovite puternic de efectele războiului, unde s-ar putea înregistra recesiune tehnică", a susţinut Gopinath.

Oficialul a atras atenţia că "inflaţia va rămâne o perioadă la un nivel ridicat, mult peste obiectivele băncilor centrale, iar condiţiile financiare s-ar putea înăspri mult mai rapid decât am văzut deja. Iar creşterea economiei chineze încetineşte".

