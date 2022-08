Rinul, un pilon important pentru economiile Germaniei, Ţărilor de Jos şi Elveţiei de mai multe secole, a scăzut atât de mult încât nu mai poate fi navigabil, ceea ce opreşte livrarea unor mari cantităţi de motorină şi cărbune. Dunărea, care se întinde din Europa Centrală şi până la Marea Neagră este secată şi ea, ceea ce afectează comerţul cu cereale şi alte produse.

În întreaga Europă, transportul este doar unul dintre elementele acestui comerţ fluvial care a fost dat peste cap de schimburile climatice. Criza energetică din Franţa a fost agravată de faptul că temperaturile râurilor Ron şi Garonne sunt mult prea mari pentru a permite răcirea reactoarelor nucleare iar râul Po din Italia este la un nivel mult prea redus pentru a permite irigarea câmpurilor cu orez, ceea ce va afecta producţia de paste.

