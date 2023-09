Dragoș Pîslaru: Pachetul fiscal este greșit. Va avea efecte negative asupra economiei

Pachetul fiscal care a fost propus este unul greşit şi va avea efecte negative asupra economiei, inclusiv asupra absorbţiei de fonduri europene, a declarat, Dragoş Pîslaru, membru al Parlamentului European, preşedinte al Comisiei de Muncă şi Afaceri Sociale, Grupul Renew, citat de Agerpres.

Potrivit lui Dragoș Pîslaru, în acest moment există un dezechilibru major în ceea ce priveşte măsurile care se iau, deoarece Comisia Europeană nu ne spune: puneţi totul pe sectorul privat şi lăsaţi-o mai moale cu reformele la stat. În PNRR spune exact diferit: statul are nevoie să facă o reformă profundă şi substanţială.

„De aceea, ca să fie răspunsul foarte clar, unu: consider că pe conţinut pachetul fiscal care a fost propus este un pachet greşit şi care va avea efecte negative asupra economiei, inclusiv asupra absorbţiei de fonduri europene. Doi: un lucru absolut esenţial, nu cred că bifăm ţintele şi jaloanele din tranşa a 4-a care ţin de reforma fiscală şi de îmbunătăţirea fiscalităţii”, a explicat Pîslaru.

Nu în ultimul rând, acesta a făcut referire și la amânarea unor reforme importante, cum ar digitalizarea ANAF, care din 2016 a fost lăsată la un nivel foarte avansat şi în mod intenţionat a fost abandonată, pentru că ar fi scos o mulţime de lucruri în evidenţă legate de cine evită fiscalitatea, unde este evaziunea.

„Pentru că evaziunea nu e o chestiune generală în eter. Ea se întâmplă localizat în judeţe precum Vaslui, în locuri specifice din ţară în care este un sport naţional să nu plăteşti banii la stat. Cum? Sub oblăduirea unei clase politice care are grijă să nu se întâmple ceva cu inspectorii care să aibă exces de zel", a mai spus Dragoş Pîslaru.



El a explicat că reforma în sine este o reformă amânată în mod intenţionat, iar pentru că reforma nu există nu avem analiză de risc cu ajutorul căreia să vedem ce antreprenori nu trebuie să rămână necontrolaţi.



"În acest moment există suspiciune că toată clasa antreprenorială este o clasă de hoţi, toţi trebuie să li se dea în cap pentru că nu avem niciun fel de analiză de detaliu de unde sunt cu adevărat probleme. Şi deci asta este concluzia. Mi se pare că pachetul care a fost adoptat nu răspunde necesităţilor acum, creează isterie şi va duce economia în zid", a afirmat Dragoş Pîslaru.



De asemenea, el a menţionat că atunci când un stat are o gestiune slabă a banilor publici, în general nu poate avea o gestiune bună a banilor europeni.



"Noi încă avem acest tratament dublu diferit între banii europeni şi banii naţionali. România are nevoie de o gestiune bună a banilor în general. Sunt nenumărate cazuri, şi sunt experţi de fonduri europene în sală, în care proiectele nu se pot implementa pentru că nu sunt bani în trezorerie să achiţi plăţile. Deci toate lucrurile sunt legate” a explicat reprezentantul grupului Renew.

Revenind exact la problema esenţială pe care România o are în acest moment, acesta explicat că în PNRR nu scrie doar de deficitul bugetar. Potrivi lui, în PNRR este specificat foarte clar, şi este o recomandare specifică de ţară de mai mulţi ani, că este nevoie de o reformă a administraţiei şi a Fiscului pentru o mai bună gestiune a banilor publici şi o colectare mai eficientă.

„În timpul verii, când Guvernul ne-a prezentat prima oară pachetul, părea că este o chestiune echitabilă. Jumătate preia statul şi reduce cheltuielile şi este o reformă şi jumătate sectorul privat. În forma finală, dacă vă uitaţi în avizul Comitetului Economic Social, patronatele, sindicatele, societatea civilă au cerut informaţii de la Ministerul de Finanţe care să spună care e impactul. Şi vedem de fapt ce se întâmplă acolo, conform datelor oficiale. Economiile sau în fine, banii care se strâng din reducerea de cheltuieli sau din reforme sunt 15% şi 85% sunt de fapt taxe care se duc către sectorul privat", a mai spus Dragoş Pîslaru.

