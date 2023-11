Nuclearelectrica şi consorţiul condus de AtkinsRealis au semnat contractul pentru retehnologizarea Unităţii 1 CNE Cernavodă

Nuclearelectrica, împreună cu Candu Energy Inc. (CEI), o filială a SNC-Lavalin Group Inc. care îşi desfăşoară activitatea sub numele de AtkinsRealis, şi Canadian Commercial Corporation (CCC), o corporaţie federală de stat, au semnat un contract în valoare de 781 milioane dolari canadieni, având ca obiect furnizarea de scule şi componente ale reactorului, precum şi servicii de inginerie şi tehnologie, pentru prelungirea duratei de viaţă a Unităţii 1 CNE Cernavodă, informează Agerpres.