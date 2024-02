Care sunt orașele unde este cel mai scump să trăiești. București vs. marile metropole ale lumii

Indicele costului de trai a urcat în majoritatea orașelor din lume, iar România nu face excepție. De notat că viața a ajuns mai scumpă în Cluj Napoca decât în București, în vreme ce Timișoara este cel mai ieftin mare oraș din țară. Citiți în continuare cum arată situația din România comparativ cu alte mari țări din lume.

Hamilton, capitala Insulelor Bermude, a fost cel mai scump oraș din lume în 2023, potrivit datelor furnizate de platforma Numbeo, care ia în calcul 370 de orașe. În cazul Hamilton, indicele costului de trai este de 137,4.

Coeficientul pentru indicele costului de trai este calculat având ca referință New York (SUA). Acest lucru înseamnă că pentru orașul New York indice ar trebui să fie 100. Dacă de exemplu un oraș/țară are un indice de 120, înseamnă că în acel oraș/țară costul de trai este cu 20% mai mare decât în New York. Dacă indice este 80, atunci costul traiului este cu 20% mai mic decât în New York.

Așa cum era de așteptat, Elveția este de departe țara cu cele mai scumpe orașe din Europa, Basel fiind capul de listă, cu un indice de 120,2. De notat totuși faptul că deși sunt scumpe, în orașele din Elveția există în general și cea mai mare putere de cumpărare din lume. În Basel, de exemplu, indicele puterii de cumpărare al populației este de 133,5, adică mai mult decât dublu față de București.

Majoritatea metropolelor vest-europene au un cost de trai mai mare decât cele din România, țara noastră fiind comparabilă din acest punct de vedere cu state precum Ungaria, Bulgaria sau Polonia.

Țara, Orașul Indicele costului de trai Insulele Bermude, Hamilton 137,4 Elveția, Basel 120,2 SUA, New York 100 Islanda, Reykjavik 88,5 Australia, Canberra 87,5 Norvegia, Trondheim 86,3 Singapore 81,9 Marea Britanie, Londra 80,1 Danemarca, Copenhaga 79 Franța, Paris 75,4 Canada, Vancouver 74,4 Irlanda, Dublin 73,4 Noua Zeelandă, Wellington 73,3 Puerto Rico, San Juan 73,2 Israel, Tel Aviv 72,5 Hong Kong 71,5 Austria, Salzburg 70,9 Coreea de Sud, Seul 70,3 Olanda, Amsterdam 69,9 Germania, Hamburg 69,8 EAU, Dubai 63 Italia, Roma 57,9 Grecia, Atena 55,9 Spania, Madrid 52,7 Ungaria, Budapesta 46,8 Bulgaria, Sofia 41,6 România, Cluj Napoca 41,6 România, București 41,3 România, Brașov 40,1 România, Iași 38,8 România, Timișoara 38,7

Puterea de cumpărare este un alt indicator important care arată nivelul de trai dintr-o localitate. Din acest punct de vedere, Bucureștiul este peste Cluj Napoca (58 vs. 56,9), fapt ce arată că prețurile din Cluj sunt peste cele din București, însă veniturile populației sunt mai mici.

Cea mai mare putere de cumpărare din lume o au locuitorii mai multor orașe americane, printre care cei din Seattle (156,2), Boise (153,9) și Houston (139,4). Din acest punct de vedere, Bucureștiul (58) este surprinzător de apropiat de Roma (61,4) și chiar peste Budapesta (54,2).

Cea mai mare diferență între orașele din România și cele din occident se înregistrează în ceea ce privește chiriile. Astfel, în București, indicele chiriilor este de 13,2, comparativ cu 100 în New York, 71,6 în Londra, 55,9 în Dubai, 32,6 în Barcelona și 27,4 în Viena. Mai exact, chiria pentru o garsonieră în București este estimată la o medie de aproximativ 300 de euro, în vreme ce în New York chiria pentru o garsonieră are un preț mediu estimat la 2.600 dolari.

