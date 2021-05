Elevii se întorc la școală pe 5 mai. Cum se vor desfășura orele

După vacanța de Paște, elevii se întorc la școală pentru ultimele săptămâni de cursuri ale acestui an școlar. Reîntoarcerea la școală se va face în două moduri, stabilite prin ordinul comun al Ministrului Educației și Ministrului Sănătății.

Pe 5 mai se întorc la ore copiii de grădiniță și elevii care nu susțin examene naționale. Elevii din anii terminali se vor întoarce la școală începând cu data de luni, 10 mai. Astfel, în funcție de fiecare localitate, școala se redeschide după două scenarii.

Acolo unde rata de infectare este mai mică de 1 la mie, participă la cursuri cu prezență fizică toți elevii. În localitățile cu o rată mai mare de 1 la mie, dar în care nu este instituită carantina, participă fizic la ore școlarii, elevii din învățământul primar și elevii din clasele terminale. De asemenea, ordinul permite participarea la cursuri și a elevilor din învățământul special, indiferent de clasă, scrie Digi24.

În scenariul în care toți copiii merg la școală, vorbim de 1.800 de localități, în timp ce 1.400 de localități au rata de infectare peste 1 la mie.

„Miercuri, 5 mai, vor merge la şcoală cu prezenţă fizică absolut toţi copiii din grădiniţe, toţi elevii din învăţământul primar, inclusiv clasa pregătitoare, vor începe şcoala cu prezenţă fizică de miercuri, 5 mai. Pentru elevii claselor a V-a, a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a şi a XI-a din localităţile în care rata de infectare este sub 1 la mie - şi avem la ora actuală aproape 1.800 de localităţi în care rata de infectare este sub 1 la mie - vor merge, de asemenea, la şcoală de miercuri, 5 mai, cu prezenţă fizică.

Ceilalţi elevi de clasele V, VI, VII, IX, X, XI din localităţile în care rata de infectare, din păcate, este încă peste 1 la mie vor începe şcoala miercuri, 5 mai, în sistem online. Este vorba de puţin peste 1.400 de localităţi", a spus Sorin Cîmpeanu la Antena 3.

Sursa foto: Shutterstock

