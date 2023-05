Greva profesorilor continuă: ar putea dura câteva săptămâni

Greva profesorilor continuă. Liderii sindicatelor din educație au anunțat după discuțiile de la Guvern că vor continua greva, iar propunerile guvernului sunt inacceptabile. Ei au cerut creșterea rapidă a salariilor profesorilor.

”Ne-au spus că nu sunt bani, că e deficit, dar nu au venit cu o propunere care să ne mulțumească. Propunerile pe termen lung, precum legea salarizării, trenează și ele. În acest ritm cred că va fi o grevă de durată, câteva săptămâni”, a spus Anton Hadăr, liderul sindicatului Alma Mater, scrie G4Media.ro.

Cu o zi înainte, Ministrul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Marius Budăi, a declarat că liderii coaliţiei sunt dispuşi să se vadă "oricând, acum şi imediat" cu profesorii care sunt în grevă pentru soluţionarea problemelor şi reluarea cursurilor.

"După cum aţi văzut şi ieri, deschiderea coaliţiei este oricând şi răspunsul este oricând, începând din clipa asta, oricând, acum şi imediat, mâine, răspoimâine, poimâine, oricând. Nu asta am făcut ieri? I-am chemat la întâlnire. Le-am explicat ce se întâmplă pe viitor, le-am explicat şi scurtarea calendarului. Am avut anumite concluzii şi s-a făcut comunicare publică ieri de la Guvern. Urmează răspunsul dumnealor, după care discuţiile continuă. (...) Deschiderea la dialog, şi asta le-a spus şi premierul şi preşedintele Camerei Deputaţilor, este permanentă şi aşa trebuie să fie", a susţinut ministrul Muncii, la Palatul Victoria.

De partea cealaltă, Preşedintele Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi din Învăţământul Preuniversitar, Iulian Cristache, a declarat marţi la Guvern că nu consideră util ca greva cadrelor didactice să continue şi că există pericolul amânării examenelor naţionale.

"Categoric, este o situaţie conflictuală, pe care trebuie să o rezolvăm pe bază de dialog, dialog între Guvernul României şi între reprezentanţii sindicatelor. Dacă vom întârzia mai mult de o săptămână, este destul de periculos pentru viitorul acestor copii, în sensul în care ştim foarte bine că avem un calendar agreat referitor la structura anului şcolar, un calendar care trebuie să ducă în final la susţinerea celor două examene naţionale. Şi nu considerăm util că această grevă ar trebui să continue, în sensul în care examenele pot fi amânate. Nu are voie nimeni să se joace cu un an din viaţa acestor elevi, este dreptul lor să susţină aceste examene şi de aceea am dorit să ne întâlnim cu reprezentanţi de la nivelul Guvernului", a spus Cristache, conform Agerpres.ro.

Sursa foto: Agerpres

