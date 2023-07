Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Adrian Câciu, a declarat că fondurile europene pe care România le are la dispoziţie în perioada imediat următoare în domeniul educaţiei depăşesc 5 miliarde de euro, menţionând că unul dintre obiectivele strategice este crearea unei generaţii noi, a unei forţe de muncă calificate şi orientate către viitor, conform Agerpres.

"Unul dintre pilonii de bază al rezilienţei unui stat este societatea pe care este construit, iar o societate educată duce, dincolo de partea de creştere a competitivităţii acelui stat faţă de celelalte state, la un grad mai mare de dezvoltare, la o performanţă mai mare a acelui stat, la un nivel de trai mai ridicat.(...) Fără educaţie nu există calitate şi nu există performanţă. Guvernul României şi-a asumat această prioritate, educaţia este o prioritate naţională şi este un moment, un punct de inflexiune, dacă vreţi, prin care România trece, pentru că este momentul să construim generaţiile viitoare într-un mod mult mai raţional, aşezat şi aplicat", a afirmat Câciu, la ceremonia de la Palatul Victoria de semnare a contractelor finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, apelul de proiecte "Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a unităţilor de învăţământ preuniversitare şi a unităţilor conexe".

Potrivit lui Câciu, fondurile europene pe care ţara noastră le are la dispoziţie în domeniul educaţiei depăşesc 5 miliarde de euro în perioada imediat următoare.

"Cele care au fost alocate sau sunt încă în implementare din perioada 2014-2020, în valoare de 3,3 miliarde euro, ajută împreună la dezvoltarea sistemului educaţional românesc şi la transformarea acestuia", a adăugat ministrul. El a menţionat că unul dintre obiectivele strategice este crearea unei generaţii noi, a unei forţe de muncă calificate şi orientate către viitor.

"Timpul nu ne aşteaptă, iar crizele apar succesiv şi pe unele din viitor încă nu le cunoaştem, pentru asta trebuie să fim rezilienţi, dar implementarea proiectelor trebuie să fie una foarte, foarte rapidă.(...) PNRR este un obiectiv de ţară, este o ancoră prin care o serie de reforme se vor realiza şi cu ajutorul cărora România va fi mult mai dezvoltată şi mult mai rezilientă în viitor, dar cel mai important va fi o Românie de o calitate mult superioară prezentului", a mai spus ministrul.

Deca: Un miliard de euro pentru educație, prin PNRR

Avem peste 5.600 de unităţi de învăţământ preuniversitar, palate şi cluburi ale copiilor, precum şi centre de resurse şi asistenţă educaţională care se vor moderniza vizibil. Ele urmează să primească mobilier nou, să fie dotate cu laboratoare de informatică, de ştiinţe, cu laboratoare multidisciplinare, cabinete şcolare, de discipline, săli de sport, ateliere de practică şi echipamente IT", a afirmat Deca, la ceremonia de la Palatul Victoria de semnare a contractelor finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, apelul de proiecte "Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a unităţilor de învăţământ preuniversitare şi a unităţilor conexe".

Ea a spus că "această măsură de modernizare masivă a infrastructurii educaţionale" în care va fi investită o sumă de peste un miliard de euro "are în spate un traseu mai lung", menţionând că a început odată cu proiectul "România educată" şi ulterior a fost cuprinsă în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

"Prin eforturile guvernelor coaliţiei, reuşim să vedem semnate contractele şi apoi ele să producă efecte în fiecare şcoală şi în fiecare sală de clasă. Investiţiile despre care vorbim astăzi sunt necesare şi pentru realizarea reformelor din pachetul de legi ale educaţiei. Infrastructura educaţională adecvată permite aplicarea noilor metode pedagogice, crescând motivaţia elevilor, dar şi a cadrelor didactice pentru un învăţământ inclusiv de calitate", a adăugat ministrul.

Deca a mai arătat că şi cadrele didactice vor beneficia de aceste contracte de finanţare, unde au fost introduse şi materialele didactice, "fiindcă este nevoie ca toţi dascălii să aibă cele necesare pentru a-şi desfăşura activităţile cu elevii, inclusiv activităţile extracurriculare şi cele sportive".

Potrivit lui Deca, "per ansamblu, aceste investiţii reprezintă un bun prilej pentru ţara noastră de a fructifica fondurile destinate relansării post pandemice într-una dintre investiţiile cele mai rentabile pentru o societate, investiţia în educaţie şi în copii".

"Ţine de noi să ne asigurăm că fondurile alocate prin PNRR pentru învăţământ vor fi utilizate cu succes pentru ca în anii următori să vedem rezultate concrete ale acestor acţiuni", a adăugat Ligia Deca.

Ea a anunţat că în lunile următoare vor fi semnate şi alte contracte de finanţare.

"Dacă astăzi ne referim la dotările unităţilor de învăţământ cu echipamente digitale de ultimă generaţie, cu mobilier modern şi cu laboratoare şi ateliere de practică, în lunile următoare vă anunţ că vor urma o serie de alte semnări de contracte care vor cuprinde diverse investiţii în educaţie, precum campusurile de învăţământ dual, microbuzele şcolare, construcţia de noi şcoli sustenabile, verzi şi aşa mai departe. În următoarea perioadă ne aşteptăm să semnăm, în plus, încă 4.000 de contracte", a mai spus ministrul.

Ciolacu: Performanța profesorilor trebuie să fie asistată de echipamente moderne, în educație

La Palatul Victoria, au fost semnate 2.500 de contracte privind apelul de proiecte "Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a unităţilor de învăţământ preuniversitare şi a unităţilor conexe", prin care vor fi utilate peste 5.600 de şcoli, grădiniţe, laboratoare de informatică şi de ştiinţe, cabinete şcolare, ateliere de practică.

Potrivit Premierului Marcel Ciolacu, România se poate dezvolta doar prin Educaţie, doar prin tineri bine pregătiţi, în acord cu evoluţia tehnologiei şi ţinând cont de cerinţele pieţei muncii. "Doar aşa această ţară poate creşte şi doar dezvoltându-ne ca ţară toţi aceşti tineri vor prefera să rămână aici. Aici, în România, sperăm că vor alege să-şi construiască un viitor şi să-şi întemeieze o familie", a adăugat Marcel Ciolacu.

El a afirmat că, timp de 30 de ani, statul român nu şi-a onorat contractul social şi a neglijat Educaţia.

"Sunt un om care întotdeauna a preferat adevărul şi nu cred că ascunderea lui sub preş ne foloseşte la ceva. De la bun început, noi am asumat faptul că, până acum, acest stat nu şi-a onorat contractul social şi a neglijat educaţia. De aceea am ajuns în situaţia în care suntem astăzi, din cauza greşelilor făcute timp de 30 de ani. Pentru aceasta suntem cu toţii datori să corectăm aceste greşeli. Copiii români nu au nicio vină că statul a greşit enorm şi i-a privat de şanse egale. E momentul ca acum, până nu e prea târziu, să asigurăm şanse egale tuturor copiilor din România, indiferent de locul în care s-au născut, la ţară sau la oraş, într-o zonă mai mult sau mai puţin dezvoltată economic", a subliniat premierul.

Ciucă: Un viitor mai bun pentru țara noastră poate fi atins doar prin educație

"Adoptarea de către Parlament şi promulgarea de către preşedinte a celor două legi ale Educaţiei au creat cadrul normativ de desfăşurare a procesului educaţional. Prin semnarea acestor contracte de finanţare astăzi, peste 5.600 de unităţi vor fi dotate cu laboratoare de informatică şi de ştiinţe, cu cabinete şcolare noi, ateliere de practică şi cu echipamente IT. Altfel spus: elevii din aceste şcoli vor beneficia de cele mai bune condiţii pentru a-şi desfăşura activitatea educaţională. Este important de precizat că unităţile de învăţământ vizate spre a fi modernizate se află atât în mediul rural, cât şi în cel urban, fondurile sunt disponibile inclusiv pentru învăţământ profesional şi tehnic, iar echipamentele vor putea fi folosite şi în activităţile extraşcolare", a adăugat Nicolae Ciucă.

Preşedintele Senatului a menţionat că aceste fonduri vor fi acordate cu prioritate şcolilor din zonele defavorizate.

"Este extrem de important să ne asigurăm că toţi copiii din ţara noastră beneficiază de condiţii optime şi că reducem disparităţile dintre rural şi urban", a mai spus Ciucă.

Potrivit acestuia, în mandatul său de premier a discutat toate aspectele care au vizat îndeplinirea jaloanelor şi ţintelor din PNRR pentru atragerea acestor fonduri.

"Este clar că am considerat educaţia şi sănătatea ca fiind priorităţile zero ale României. Este clar că educaţia este cheia pentru un viitor mai bun pentru ţara noastră. Alocarea de fonduri pentru educaţie este o investiţie în noi înşine şi în viitorul nostru, investiţie care merită şi trebuie să fie făcută. Niciun ban nu trebuie precupeţit pentru viitorul copiilor noştri şi pentru viitorul societăţii noastre şi aşa am înţeles la nivelul coaliţiei că trebuie să procedăm pentru a putea să fim în măsură să demarăm aceste proiecte", a mai spus Nicolae Ciucă.

