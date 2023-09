Atunci când un copil iese din tiparul școlii și când la el nu mai funcționează regula „eu, ca profesor îți livrez ție conținutul meu, tu trebuie să fii aici ca să scrii după dictare”, părintele este deseori sunat de învățător sau de diriginte. Așa află și el că, în accepțiunea școlii, fiul sau fiica sa „deranjează” clasa pentru că este curios și pune prea multe întrebări la oră. Profesorul poate ajunge să se simtă epuizat sau deranjat că elevul respectiv deține cunoștințe înainte ca acestea să îi fie predate și adoptă o astfel de atitudine în loc să facă loc unui răspuns smerit de tipul „Bravo, super tare. Nu m-am gândit, dar uite, data viitoare ai vrea să ții tu o lecție împreună cu mine? Vom lucrăm împreună”.

„Atunci, în momentul acela, părinții încep să spună `Domnule, nu mai știu ce să fac cu copilul acesta. L-am dus la școala aia, l-am dus la școala cealaltă, undeva trebuie să existe un spațiu și pentru el` (...) E pur și simplu o situație în care copilul chiar este foarte curios și n-are legătură cu comportamentul, părinții chiar se ocupă de educația lui, de cei șapte ani de acasă. Și atunci da, școala clasică nu este soluția pentru el”, a declarat pentru wall-street.ro Simona Mitrea, fondator Romanian Gifted School, prima școală din România unde un astfel de copil, care are abilități înalte, poate merge să învețe.

Copiii cu abilități înalte sau „gifted” („înzestrați” sau „supradotați”) sunt cei care au un IQ măsurat de peste 130 pe toate dimensiunile: inteligență fluidă (logică), inteligență cristalizată (lingvistică), viteză de procesare și memorie de lucru. Totuși, abilitatea înaltă a unui copil poate fi suprapusă unei dificultăţi de învăţare care se poate traduce prin dislexie, disgrafie (perturbare patologică a scrisului), Asperger, ADHD sau deficit de atenţie.

Dacă ne uităm în istorie, avem mai multe celebrități remarcante care se încadrează în categoria gifted și ne uităm aici la personalități precum Albert Einstein, Pablo Picasso, Walt Disney, iar dacă ne raportăm la zilele noastre, demni de amintit sunt Leonardo DiCaprio, Natalie Portman, Quentin Tarantino sau Lady Gaga.

Comparativ cu SUA unde 16% din populație este alcătuită din persoane cu abilități înalte, în România sunt aproximativ 500.000 de astfel de copii între 3 și 18 ani, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică. Din păcate mulți dintre ei rămân în sistemul educațional de stat, unde nu se adaptează pentru că acolo școala nu îți oferă alternative dacă ești diferit.

N-ai voie să fii o formă cu colțuri, trebuie să fii o formă rotundă, asta îmi spune sistemul de învățământ de stat. Dacă ai alte forme, n-am ce să fac cu tine. În vreme ce toată lumea e mașină de serie, tu n-ai cum să exiști dacă ești mașină de curse. Practic, creierul lor e ca o mașină de curse. Da, dar și mașina de curse are nevoie de îngrijire specială. Simona Mitrea, cofondator și director Romanian Gifted School (foto)

Părinții își pot da seama că ai lor copii sunt „altfel” atunci când remarcă o intensitate emoțională crescută față de cea acumulată de alți copii, când au o capacitate de memorare diferită sau chiar când au anumite ticuri.

„Și părintii uitându-se la asta, vin spre noi. Proporția de copii care nu se încadrează e cam 15 -20%. Restul de 80% sunt copiii care de regulă se încadrează, adică părintele, profesorul sau psihologul cu care copilul intră în terapie unu la unu sesizează nuanțele corect”, arată Simona Mitrea, cofondator Romanian Gifted School.

Însă, instrumentul prin care se poate certifica dacă un copil are sau nu abilități înalte este Testul WISC. Acesta este un test IQ la nivel mondial conceput special pentru descoperirea abilităților cognitive ale copiilor, fiind cel mai popular în arealul gifted, ce ține de descoperirea copiilor supradotați. La Romanian Gifted School acest test costă 100 de euro și presupune o discuție de două ore între copil, psiholog și părinte, în care terapeutul observă cum relaționează respectivul copil, dacă are ticuri, tresăriri, dacă este anxios sau dacă devine pe parcurs.

Romanian Gifted School, o școală în care învățarea pleacă de la ceea ce se cunoaște despre copil, nu de la ce știe el

Simona Mitrea este un om de finanțe la bază, însă parcursul său profesional avea să se schimbe după ce a devenit părinte. Ceva ce la început avea să fie o lungă documentare și cercetare a început, în 2011 să se transforme în programe educaționale pentru ce simțea atunci că s-ar potrivi fiului său, la rândul său un copil cu abilități înalte.

„Și căutând, am găsit într-adevăr o cercetare pe zona aceasta de testare a IQ-ului și am zis de ce nu, nu strică. Și în momentul în care am primit raportul pe anumite paliere, ni s-a certificat exact ceea ce văzusem, dar mai mult de atât nu ni s-a explicat. Adică ce înseamnă coeficienții respectivi, spre ce ar trebui noi, părinții, să îndreptăm copilul. Și așa am început eu practic să caut pentru că atunci când cineva îți spune că copilul tău are o boală rară, începi tu, ca părinte, să cauți, pentru că de fapt nu găsești specialiștii și te uiți să vezi cam pe unde ai putea de fapt să găsești informații”, își amintește Simona.

Nouă ani mai târziu a prins curaj și a deschis, în plină pandemie, prima școală de acest tip din România, dedicată copiilor gifted, pornind de la programele create anterior în care investise deja până atunci 200.000 de euro. A început pe cont propriu pentru ca ulterior să atragă fonduri europene pentru a crea modelul care stă la baza școlii. Însă călătoria sa nu s-a limitat doar la partea de business care a presupus deschiderea unei școli, ci a însemnat și o completare a parcursului său educațional, cu un master și un doctorat în educație la Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității București. Și-a dat practic timp să studieze fenomenul în profunzime și chiar să intre în contact cu mentori și specialiști din SUA, o țară care se află cu 40-50 de ani înaintea României la acest capitol.

„E un domeniu necunoscut în România. Te poți specializa în SUA, unde există și mastere și doctorate speciale pe zona aceasta. Acolo se investește destul de mult în universitățile care studiază fenomenul cu multă aplecare încă din anii `70. În Europa nu e un fenomen atât de larg răspândit, ci e mai degrabă e văzut ca fiind unul care creează segregare între acești copii și alți copii. Însă nu e despre segregare pentru că atunci când vine un copil cu Asperger sau cu disgrafie sau un copil foarte inteligent, dar cu anxietate de performanță, oare profesorul are psihopedagogia copilului cu abilități înalte încât să știe cum să se aplece asupra lui? Pentru că nu este doar ideea de intensitate emoțională. Tu trebuie să știi cum să-l stimulezi pe copil și ce tip de activitate să-i dai astfel încât el să exploreze și să intre în activitate. Sau, din contră, uneori poate trebuie să-i dai un anumit timp până când el să se apropie”, explică Simona.

Romanian Gifted School este, așadar o școală în care învățarea pleacă de la ceea ce se cunoaște despre copil, nu de la ce știe el. Aici învață copii de la 2 și până la 19 ani, deci pentru toate ciclurile de învățare: preșcolar, școlar și liceal. Cei aproape 90 de elevi care învață în școala fondată de Simona Mitrea urmează cursuri monodisciplinare, adică ore de română, matematică, engleză, însă pe lângă acestea fac și cursuri de scriere creativă, de dezvoltare personal-emoțională ( predate de terapeuți), yoga, teatru, arte vizuale pentru ca mai apoi, la liceu să ia parte la cursuri de robotică, educație financiară, științe sociale, STEM tehnic, STEM pe științe naturale, cursuri de dezbatere, dar și de educație sexuală.

Ei fac aici toate cursurile pe care de regulă părintele le plătește extra pentru că e mult mai important să înțeleagă cum să integreze noțiunile, de exemplu, informațiile de la chimie cu noțiunile de la biologie sau poate și cu cele de la fizică, respectiv noțiunile de la matematică, cu cele de IT și fizică, pentru că ele nu sunt disparate. Simona Mitrea, director și fondator Romanian Gifted School

În ceea ce privește profesorii, fondatoarea școlii spune că nu au fost recrutați neapărat de la alte școli private, ci sunt profesioniști în domenii din care fac parte. Unii sunt profesori universitari, în vreme ce alții predau cursuri la nivel internațional. Pe lângă învățători care trebuie să aibă studii didactice, profesioniștii care predau la Romanian Gifted School trec mai întâi prin cursuri riguroase de formare pentru a se familiariza cu privire la nevoile copiilor cu abilități înalte. Pe parcursul anului există și coordonatori care intră la clase și ajustează activitățile împreună cu profesorii.

„Noi nu dăm Evaluare Națională și nici BAC-ul românesc”

Deși modelul școlii este unul inspirat din Statele Unite, acesta a fost adaptat și ajustat după filozofia românească și la conținuturile potrivite copiilor din România pentru că, spune Simona, conținutul matematic predat în SUA diferă de cel din România.

„În sistemul internațional matematica se plafonează, mai ales în gimnaziu, pe când noi le dăm copiilor puțin peste nivelul la care sistemul internațional îți spune că trebuie să ajungă. Dar la liceu saltul este foarte mare, adică profesorii pe care noi îi avem spun că au făcut în anul trei de facultate unele conținuturi. Deci, în sistem internațional, liceul înseamnă un pas uriaș față de gimnaziu. De asta e foarte important: copilul care intră în școala noastră să nu intre direct la liceu, să fi avut măcar doi ani înainte parcurși la noi pentru că șocul este foarte mare”, explică fondatoarea școlii.

Dar cum se face evaluare la această școală? Este o întrebare pe care mi-o pun atât eu cât și părinții care doresc să-și înscrie copiii la această școală. În timpul anului școlar, copiii sunt notați doar de două ori, o dată la finalul semestrului unu și a doua oară la finalul semestrului doi. Notarea se face cu punctaje de la 1 la 7, care pun într-un catalog, dar cu care profesorul nu vine fizic cu el la clasă. Ca un copil să ajungă ia nota maximă, nu e important doar să știe și să definească un concept, ci să învețe să dezbată și să depună efort.

Dacă tu la oră nu depui efort, s-ar putea ca nota ta să fie mai mică la efort cognitiv și să-ți fie afectat punctajul maxim. De ce? Pentru că tu tot timpul trebuie să te autodepășești, nu să fii auto-suficient. Nu funcționează ca la școala normală, după ce te ascultă, tu să stai liniștit pentru că va mai dura până va ajunge iar la tine. Nu, aici tu mergi mai departe în ritmul pe care tu-l poți duce. Doar așa vei ajunge la nota sau la efortul maxim. Simona Mitrea, director și fondator Romanian Gifted School

Mai mult, spune Simona, „aici nu dăm Evaluarea Națională și nici BAC-ul românesc”, iar elevii susțin, la finalul gimnaziului șase examene, la română, matematică, dar și engleză, științe și și științe sociale. La liceu, după mai multe programe de pilotare, s-a ajuns la o formulă în care predomină modelul International Baccalaureate (IB) – Bacalaureat Internațional.

Taxa pentru școlarizare este de 9.000 euro pe an, iar pentru liceu este de 12.500 de euro. Elevii de până în 12 ani se pot înscrie după ce dau testul WISC, iar cei de peste 12 ani vor da, suplimentar și o evaluare care va testa nivelul de limbă engleză.

„Ținem la a cunoaște copilul, adică să vină măcar o zi și să vadă cum este mediul școlar la noi, pentru că e foarte important copilul să se potrivească în sistemul nostru, dar cam acestea ar fi, aceștia ar fi pașii de admitere”, a completat Simona.

Pe viitor, fondatoarea spune că și-ar dori un sediu mai mare sau poate chiar un campus pentru ca instituția să nu mai fie limitată la un anumit număr de elevi. Pentru aceștia din urmă își dorește să consolideze programe de schimb academic și cultural cu elevi din Danemarca sau Germania, țări cu care deja se află în discuții, dar și mai multe proiecte de orientare în carieră care să includă mai multe internshipuri.

„Ne dorim să crească numărul de copii, dar e foarte, foarte important să se înțeleagă și de către părinți, dar și de către decidenți, profesori cum îi privim și ce înseamnă de fapt să mergem cu această instruire a copilului în spate. Adică bun, să zicem că trec de etapa în care înțeleg că acesta este profilul copilului, dar cum articulez procesul învățării astfel încât să fie util pentru copil? De aceea vrem să desfășurăm o campanie mai amplă în sensul acesta”, spune Simona Mitrea.

Deși există cereri din partea părinților pentru a deschide o nouă școală și în alte orașe din țară, precum Cluj sau Sibiu, Simona spune că până să extindă modelul de business, își dorește o societatea care să înțeleagă mai bine fenomenul, dar și medici care să nu mai pună dignostice greșite. „Credem ca mai avem treaba aici în București”, adaugă ea.

Elevul care pune întrebări se transformă în studentul care pune întrebări

Elevii care termină cursurile la o școală cum este Romanian Gifted School pot foarte bine opta pentru o facultate atât în țară, cât și în străinătate. Simona Mitrea a constatat că cel care alege să studieze la o facultate din România ajunge să devină tipul de student în care profesorul poate avea încredere și cu care relaționează foarte bine pentru că își depășește condiția care intră în tipar și învață metodic. Este studentul care pune întrebări, cu care poți să dezbați.

„Iar dacă pleacă în străinătate este studentul care se integrează cu mai multă ușurință în mediul academic universitar, pentru că el a învățat să lucreze, să colaboreze. Noi insistăm mult pe partea aceasta. Se descurcă și pentru că știe să facă cercetare, pentru că e o componentă importantă pentru școală, să aibă independența aceasta. Deci sunt mult mai autonomi față de copiii care au cunoaștere profundă, dar nu au dezvoltate competențele acestea transdisciplinare. Și asta ne spun universitățile cu care intrăm în contact și care au copiii care vin din medii cum este cel al nostru”, concluzionează Simona Mitrea.

Romanian Gifted School

