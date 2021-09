Secretul din spatele creativității lui Einstein, Jobs și Darwin

Zi de zi tragem de noi să ne atingem obiectivele și termenii de livrare a proiectelor, iar statul în ședințe lungi și, uneori, neproductive pare să fie modelul de lucru din ziua de azi.

Totodată, cum mulți dintre noi ne-am obișnuit să lucrăm de acasă, am intrat într-o rutină care nu ne ajută să ne stimulăm creativitatea. Rutina nu este cel mai bun „mediu” în care să fim foarte creativi.

Dar înseamnă asta că trebuie să ne ținem activi 100% din timp? Răspunsul este simplu. Nu?

Creierul nostru are nevoie să respire, să se relaxeze, să iasă din rutina zilnică, să se distanțeze de lucrurile pe care le faci într-un anumit moment.

Nici geniile din istorie nu-și ocupau tot timpul încercând cu tot dinadinsul să fie productivi, doar de dragul productivității. Iar ideile lor cele mai bune nu au venit în momentele în care voiau să le aibă, ci în cele mai neașteptate circumstanțe. Care a fost cheia creativității marilor genii?

„Non-timpul” este un secret pe care minți strălucite precum Albert Einstein, Steve Jos sau celebrul naturalist evoluționist Charles Darwin îl stăpâneau.

Acest termen a fost brevetat de jurnalistul și scriitorul Steve Kotler, autorul cărții ”Arta Imposibilului” ("The Art of Impossible"), lansată la începutul acestui an, și se referă la „arta a nu face nimic altceva de a cugeta”.

Non-timpul nu înseamnă o perioadă moartă sau o perioadă în care să te gândești că nu ești productiv. Este un concept care se referă la capacitatea de „a lua o pauză de la bombardamentul senzorial exercitat de lumea exterioară”.

Steve Kolter mai descrie non-timpul ca „o perioadă pentru a visa cu ochii deschiși și de distanțare psihologică” de tot ceea ce ne înconjoară, care permite „subconștientului să găsească asocieri nebănuite între anumite idei”.

Albert Einstein a mărturisit că Teoria Relativității i-a venit după ce a avut un vis cu vaci. În vis, Albert Einstein se vedea pe o fermă de vaci, care se atingeau de un gard electrificat. El vedea vaciile sărind toate deodată, în momentul în care se atingeau de gard, dar un fermier care stătea de cealaltă parte a gardului le vedea sărind pe rând. În acest fel, Einstein și-a dat seama că un fenomen poate fi perceput diferit, deoarece lumina are o viteză finită, iar în funcție de locul de observație, lumina are nevoie de un timp necesar pentru a parcurge distanța dintre locul fenomenul și ochiul observatorului.

Practic, subconștientul i-a oferit posibilitatea de a se gândi la un eveniment ce i-ar fi putut părea absurd în mod normal.

Subconștientul poate fi un izvor de idei năstrușnice, deoarece la nivelul subconștientului inhibițiile nu-și au locul. La nivel conștient tindem să dezbatem ideile care ne vin, prin urmare putem chiar să le descurajăm.

Steve Kotler ne îndrumă chiar să ne detașăm de „deadline-uri”, pe care le cataloghează ca fiind „kryptonită pentru creativitate”.

„Presiunea (termenilor de livrare) forțează creierul uman să se concentreze pe detalii, activând cu precădere emisfera stângă (partea analitică a creierului uman - n.r.) și blocând capacitatea de a vedea întregul ansamblu. De cele mai multe ori, când suntem presați, suntem și stresați”, mai spus Kotler.

Conceptul de non-timp a fost brevetat de Kotler, dar nu este un secret pe care l-a descoperit el. Așa cum spuneam mai sus, foarte multe minți strălucitoare s-au folosit de acest concept pentru a-și stimula creativitatea.

Genii precum Einstein, Jobs, sau Nietzche aveau perioade în care nu făceau nimic altceva decât să se gândească.

Steve Jobs era faimos pentru stilul său de a procrastina, de a amâna unele proiecte pe o perioadă nedeterminată. Așa-zisa lui „lipsa de productivitatea” în unele momente era compensată de geniul creațiilor lui ulterioare.

Dintre contemporani, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai (CEO Google), Jeff Weiner (CEO LinkedIn) sau Markus Villing (CEO Bolt) preferă să se plimbe sau să meargă pe jos până la muncă, timp în care nu fac altceva decât să se gândească la diverse lucruri. Chiar și lui Jobs îi plăceau plimbările, acesta invitându-și partenerii la simple plimbări, fără un alt scop decât cel de a se plimba.

Scopul principal este acela de a reduce gândirea la nivel conștient și de a lăsa subconștientul să preia controlul. Cum am spune noi românii, să ne lăsăm gândurile să zboare.

Acestea sunt momentele în care șansele de a veni cu o idee creativă sunt mult mai mari.

Oare nu v-au venit niciodată idei bune când erați la o plimbare în parc sau când stăteați relaxat pe plajă? Ori seară, înainte de culcare, cu puțin timp înainte să vă fure somnul? Cu siguranță ați avut acel sentiment revelator care v-a făcut să vă ridicați din pat și să vă notați o idee.

CEO-ul Diff Agency, Ben Crudo, expert în e-commerce, spunea pentru BusinessInsider că există metode de a stimula creativitatea chiar și în rândul celor care lucrează de acasă și care sunt afectați de rutină. Potrivit acestuia, în foarte multe cazuri creativitatea a scăzut destul de mult în cazul celor care au abordat acest stil de muncă.

Dar nu este un capăt de țară, există metode și pentru a-ți stimula creativitatea chiar și din confortul casei, de a ne scoate din rutină. Metoda sugerată de Crudo pentru a menține tonusului mental este aceea de a aloca timp pentru discuții nestructurate cu colegii sau managerii. De a purta acele discuții care nu trebuie să aibă neapărat obiectivul de a genera o idee, de a crea ceva.

Așadar, în cazul în care vreți să faceți ceva, dar nu știți ce sau nu aveți ce, lăsați-vă gândurile să zboare, lăsați-vă mintea să se gândească la ce vrea, fără inhibiții, fără presiune, fără un obiectiv anume, iar în acele momente s-ar putea să vă vină o idee de geniu.

Dacă această metodă a funcționat în cazul atâtor oameni geniali, precum Einstein, Jobs, Nietzche sau Darwin, de ce nu ar avea un impact în cazul nostru.

Sursa foto: Shutterstock

