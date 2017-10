Masurile pregatite de Guvern pentru a intra in vigoare la inceputul anului 2018 nasc numeroase controverse in randul mediului de afaceri. Trecerea pe “repede inainte” a acestora, cresterea birocratiei si lipsa unei analize serioase de impact sunt principalele semnale de alarma pe care Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania le aduc in discutie.

Incepand cu 1 ianuarie 2018, Codul Fiscal va suferi o serie de schimbari importante, modificari ce se vor abate asupra unei romanii pe care Florin Jianu, presedintele CNIPMMR, o descrie ca aflandu-se intr-o “stare de instabilitate si lipsa de predictibilitate cum rar a mai fost dat sa vedem”. Autoritatea pe care o conduce a emis mai multe pozitii cu privire la ultimele decizii luate de catre Guvern. Citeste in versiunea integrala din Wall-Street PRO ce solicitari au oficialii...