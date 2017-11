BRD Societe Generale trece pragul de 1 miliard de lei in profit net dupa primele 9 luni din an, cu 76% mai mare fata de perioada similara din 2016, pe fondul unei activitati comerciale in crestere si a profilului de risc mult imbunatatit, conform rezultatelor financiare publicate pe Bursa.

Astfel, in perioada ianuarie - septembrie 2017, BRD a inregistrat un venit net bancar de 1,96 miliarde lei, in scadere cu 2,7% fata de perioada similara din 2016, cand acesta depasea 2 miliarde de lei, daca tinem cont si de tranzactia cu actiuni Visa Europe din T3 2016. Excluzand elementele nerecurente, venitul net bancar este mai mare cu 3,4%, in contextul unei cresteri semnificative a veniturilor nete din dobanzi (6,8%). "Calitatea activelor se imbunatateste in continuare: rata...