Black Friday se aproprie cu pasi repezi, iar cel mai mare retailer online si-a anuntat deja oferta. Anul acesta, eMAG va avea 2 milioane de produse la promotie de Black Friday 2017, cu reduceri semnificative atat la electrocasnice mari, televizioare, telefoane, laptop-uri, dar si la articole fashion, produse pentru casa, gradina si jucarii. eMAG a lansat recent si un card de cumparaturi, in parteneriat cu Raiffeisen Bank, special pentru clientii care vor sa realizeze plata produselor in rate fara dobanda.

Oferta eMAG de Black Friday 2017 cuprinde 50.000 de televizoare cu reduceri de pana la 50%, 60.000 de smartphone-uri, 25.000 de laptop-uri, 20.000 de frigidere , 150.000 de electrocasnice mici, 200.000 de produse fashion, 150.000 de parfumuri si cosmetice, 150.000 de jocuri si jucarii, 25.000 de anvelope si 150.000 de produse pentru casa si gradina.

eMAG organizeaza Black Friday vineri, 17 noiembrie, anul trecut retailerul online dand drumul reducerilor in intervalul 05:00 – 08:00. Daca vrei sa fii pe faza sa prinzi cele mai bune oferte, iti sugeram sa te pregatesti inainte, inclusiv sa treci in revista cele mai bune optiuni de finantare la plata in rate. Iata mai jos ce optiuni de finantare la plata in rate ofera de Black Friday 2017 eMAG:

Cardul de cumparaturi eMAG lansat in parteneriat cu Raiffeisen Bank

eMAG ofera plata in rate fara dobanda printr-un card cobranded - eMAG si Raiffeisen Bank, disponibil pentru cumparaturi pe site si in showroom-uri pentru comenzile eMAG si eMAG Marketplace.

Cu cardul in rate fara dobanda poti cumpara in 3,6,12 sau 24 de rate fara dobanda insa daca alegi sa rambursezi integral plata cumparaturilor beneficiezi de 0% dobanda pentru o perioada de gratie de 56 de zile.

Beneficiile cardului de cumparaturi in rate fara dobanda eMAG de la Raiffeisen Bank include adunarea de puncte de loialitate (cumperi, platesti, obtii puncte pe care le folosesti pentru noi cumparaturi si primesti pana la 10% din valoarea acestora inapoi) si comision de tranzactie 0% pentru platile la comercianti, atat in tara, cat si in strainatate.

Alte carduri cu optiunea de plata in rate pe care le poti folosi de Black Friday la eMAG

Card de credit STAR - BT

De Black Friday 2017 poti cumpara la eMAG folosind cardurile de credit STAR de la Banca Transilvania in cadrul carora beneficiezi de 6 rate fara dobanda sau plata integrala.

Sunt incluse in program cardurile de credit STAR Forte: MasterCard Forte, MasterCard Forte pentru Medici, STAR Gold: Visa Gold, Visa Gold BT-Rotary si STAR Platinum: Visa Platinum.

Mai mult, pana pe 31.12.2017, poti achita online in 12 rate comenzile ce contin exclusiv produse din categoriile Asigurari RCA online si Asigurari de calatorie.

CardAvantaj – Credit Europe Bank

De Black Friday 2017, folosind CardAvantaj beneficiezi de 4 sau 6 rate fara dobanda sau plata integrala pentru produsele eMAG si Marketplace. De asemenea, pana pe 31.12.2017 poti achita online in 12 rate comenzile ce contin exclusiv produse din categoriile Asigurari RCA online si Asigurari de calatorie.

Totodata, cei care au intrat in posesia unui CardAvantaj oferit de Credit Europe Bank in perioada 28.03.2017 – 31.07.2017 beneficiaza de impartirea automata a tranzactiei in 18 rate fara dobanda in sistemul bancii, daca aleg numarul maxim de rate disponibil la momentul platii – facilitate valabila pana la 31.12.2017.

Card de cumparaturi Raiffeisen Bank

Folosind cardul de cumparaturi Raiffeisen Bank, inclusiv cardul eMAG, beneficiezi de 3 sau 6 rate fara dobanda pentru produsele vandute de eMAG sau Marketplace. De asemenea, pana pe 31.12.2017, poti achita online in 12 rate comenzile ce contin exclusiv produse din categoriile Asigurari RCA online si Asigurari de calatorie.

Cardul BUN de PLATA – BCR

Posesorii cardului de credit BUN de PLATA de la BCR beneficiaza de 2,3 sau 4 rate fara dobanda pentru produsele vandute de eMAG. De asemenea, se pot achita online in 12 rate fara dobanda comenzile ce contin exclusiv Asigurari RCA online si asigurari de calatorie.

Sunt inclusi in program clientii care detin cardurile de credit: BUN DE PLATA Standard MasterCard sau Visa (inclusiv contactless), BUN DE PLATA Gold MasterCard sau Visa, MasterCard GOLD EU, BCR Wizz Air MasterCard, EPB Platinum sau World Signia MasterCard,

ING Credit Card

Posesorii cardului de credit de la ING pot face cumparaturi de Black Friday 2017 pe care le pot achita in 6 rate fara dobanda sau integral. Plata in 6 rate se aplica atat produselor achizitionate online, cat si din showroom, inclusiv pe eMAG Marketplace.