Nu stim, deocamdata, in ce maniera vor fi prezentate acele cifre referitoare la utilitatea pensiilor private obligatorii, doar putem avea o banuiala. Insa pentru a nu cadea in capcana anumitor interpretari care circula destul de frecvent si care deformeaza realitatea Pilonului II, este bine sa reluam principalele repere care ne arata unde ne situam dupa 10 ani de pensii private obligatorii.

1) Peste 4 milioane de romani contribuie constant la Pilonul II, averea medie a fiecarui participant fiind de circa 2.000 de euro

Activele acumulate in Pilonul II au ajuns la aproape 9 miliarde de euro, iar pentru 4,1 milioane de romani se vireaza constant contributii, conform datelor Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR).

Aceasta suma de 2.000 euro poate parea mica dupa 10 ani de functionare a sistemului, doar ca lucrurile trebuie privite intr-o perspectiva de 30 - 35 de ani de contributii. Dupa cum aratam aici, multi dintre romani s-ar fi indreptat la varsta pensionarii catre o suma acumulata de peste 25.000 euro in Pilonul II, daca reperele de calcul ar fi ramas cele de anul trecut.

Nota: de anul acesta, fiecare dintre noi ne ajustam asteptarile cu -10-15%, in urma "revolutiei fiscale" care ne-a diminuat pensia privata din viitor, vezi punctul 3 de mai jos.

2) Pilonul II a fost gandit inca de la inceput pentru a asigura circa 15-20% venit de inlocuire la varsta pensionarii, pe fondul deteriorarii situatiei Pilonului I. A nu avea pensie privata inseamna sa pierzi o treime din venitul la pensie

Pensia medie furnizata de Pilonul I este la acest moment de 1.100 lei, iar salariul mediu net 2.464 lei. Asadar, pensia de stat reprezinta circa 44% din salariu, acesta fiind venitul de inlocuire la care se poate astepta, in principiu, un cetatean al Romaniei care iese acum la pensie.

Pensia de stat va putea asigura un venit de inlocuire din ce in ce mai mic, simularile demografice aratand ca in preajma anului 2040, pensia din Pilonul I ar putea reprezenta 30% din venitul dinainte de pensionare. Aceste legitati, aproape matematice, pot fi fortate de politicieni in sensul cresterii nesustenabile a pensiilor, doar pentru a nu confrunta realitatea demografica si sociala de peste 10 sau 20 de ani. Insa aceste cresteri s-ar face cu costuri inflationiste si de deficit bugetar suportate de intreaga societate.

De aceea, pentru cineva care astazi are varsta cuprinsa intre 20 - 45 de ani si este salariat, varianta de completare a pensiei este data de Pilonul II. Simularile realizate atat la constituirea sistemului cat si in anii recenti, arata ca pensia administrata privat ar trebui sa ofere 15-20% fata de venitul cu care cetateanul va fi obisnuit la momentul pensionarii.

Pentru usurinta calculelor, in tabelul de mai jos am pastrat reperul unui salariu net de 1.000 euro in termeni reali, cu toate ca in termeni nominali valoarea salariului va fi mai mare in anul 2040:

Calculele de mai sus sunt estimative, putand fi afectate de decizii guvernamentale pe parcurs. Orice diminuare de contributii, cum a fost cea recenta de la inceputul anului 2018, ar diminua potentialul pensiei private obligatorii.

O prima concluzie: nimeni nu are pretentia ca pensia din Pilonul II sa inlocuiasca pensia de stat; ea a fost gandita ca o completare la sistemul existent. Asadar, orice discurs de tipul "pensia privata este mai mica decat cea oferita de stat" ar fi unul tendentios, menit sa denatureze scopul crearii sistemului privat de administrare a pensiilor.

O a doua concluzie: a nu avea pensie administrata privat inseamna sa pierzi o treime din venitul tau la pensionare, ramanand dependent doar de pensia oferita de stat. Exista aici capcana de a crede ca odata comasat Pilonul II cu Pilonul I, prin cine stie ce mijloace sau decizii, statul ar putea asigura acel 45% compus din cele doua. Insa aici se pierde din vedere ineficienta statului, care nu multiplica acei bani asa cum o face fondul privat de pensii, unde acumulezi pentru tine, pe numele tau, timp de cateva decenii.

3) Cati bani ti-a luat statul de acum si pana la varsta ta de pensionare, prin scaderea procentului virat la pensia privata?

Odata cu mutarea contributiilor de la angajator la angajat s-au diminuat si contributiile virate la Pilonul II. Procentul virat la pensia privata obligatorie a fost coborat la 3,75%, desi matematica simpla arata ca 5,1% din fostul salariu brut din 2017 echivaleaza cu 4,25% din ceea ce inseamna acum salariul brut, pentru a mentine intacta contributia.

La un salariu mediu brut de 4.162 lei, asa cum este el estimat pentru anul 2018, diferenta de 0,5% reprezinta aproape 21 lei lunar, o suma aparent neinteresanta. Insa aceasta, compusa pe un interval foarte lung de timp, mergand pana la 40 de ani daca acum ai 25 de ani, te priveaza practic de o suma semnificativa acumulata la varsta pensionarii.

In tabelul de mai jos avem rezultatele unei simulari de tipul: cat pierde un cetatean roman in varsta de 25 de ani, platit cu salariul mediu pe economie, din diminuarea procentului de contributie la Pilonul II de pensii. Similar, calculele au fost realizate pentru cineva care are astazi 30-45 de ani.

Am presupus ca randamentul in termeni reali al fondurilor private de pensii din Romania va fi de 3% pe an, in conditiile in care randamentul primilor 10 de functionare a fost de peste 5% pe an. De asemenea, salariul mediu in Romania va creste cu 4% pe an in termeni reali.

Asadar, un roman care are astazi varsta de 25 de ani si urmeaza sa mai contribuie 40 de ani la Pilonul II, pierde din scaderea contributiei peste 9.000 de euro in acesti 40 de ani pana la varsta pensionarii. Cel care are astazi varsta de 45 de ani pierde "doar" 2.000 de euro.

4) Pilonul II optional? Noua capcana intinsa de discursul guvernamental

Se vorbeste frecvent despre a lasa la latitudinea noastra sa optam daca vrem sa contibuim la pensia obligatorie administrata privat. Suna foarte tentant ideea, ba chiar ne este prezentata ca o favoare, ca sa nu mai avem vreo temere privind desfiintarea Pilonului II. Doar ca trebuie sa ne fie clar despre ce optiuni discutam.

La ora actuala, dintr-un salariu mediu brut pe economie de 4.162 lei, 25% merg la bugetul asigurarilor sociale, iar mai departe 3,75% sunt virati catre Pilonul II (156 lei), in timp ce 21,25% raman pentru plata pensiilor aferente Pilonului I.

Poate ca exista o parte buna si in transferul acesta al contributiilor. Vedem clar cat viram pentru Pilonul I si cat pentru Pilonul II. Astfel, nu mai ramanem cu impresia ca la pensia de stat si la cea privata se cotizeaza aproape egal (cum denaturat se credea pana anul trecut), ci vedem ca viram de aproape 6 ori mai mult pentru plata pensiilor actuale.

Asadar, intre ce variante sa optam? Intre a plati 6 lei pentru pensiile actuale si 1 leu pentru pensia noastra asa cum este acum, versus a da toti cei 7 lei catre pensiile actuale? Asta ni se va propune?

Nu cred ca cineva se asteapta ca am avea de optat intre a vira totul la privat versus totul la stat. Nici nu ar fi realist, pentru ca pensiile aflate acum in plata trebuie acoperite. Este solidaritatea inter-generationala care a functionat atat timp cat trendul demografic era unul pozitiv.

Trecerea catre finantarea de catre cetateni a propriei pensii, prin Pilonii II si III, nu se poate face decat gradual, in 30 de ani sau mai mult, asadar trebuie aparat principiul functionarii pensiilor administrate privat.

Nu avem nevoie sa ni se dea varianta de a opta privind Pilonul II, mai ales daca modalitatea de implementare ar fi precum in Polonia: acolo, cei care nu si-au exprimat explicit optiunea de a ramane la pilonul administrat privat au fost transferati automat catre cel de stat.

5) Pilonul pensiilor facultative, insuficient asimilat pe scara larga

Avem posibilitatea sa contribuim la Pilonul III, cel al pensiilor facultative administrate privat. Problema este ca doar 400 de mii de romani fac acest lucru, practic 10% din cei care contribuie si la Pilonul II obligatoriu. Acest procent ne da o masura a gradului in care cetatenii economisesc din proprie initiativa, pe termen lung: doar 10% dintre romani economisesc pentru pensie, daca nu ii obliga cineva.

La nivel individual, evident ca pilonul III este o optiune viabila, de asemenea exista si alte modalitati de economisire si investire. Insa la nivel general, observam ca pentru mai mult de 80% dintre romani, pensia obligatorie admnistrata privat (Pilon II) este singura sursa de economisire. Ea trebuie mentinuta cel putin in forma actuala, cu perspectiva ca procentul de contributie sa fie marit in timp. Acel 6% pe care niciun guvern nu l-a atins, ar insemna 4,9% din actualul salariu brut, asa cum este el definit dupa transferul contributiilor.