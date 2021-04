Profitul BCR a scăzut în T1. Creditarea este însă în creștere

Banca Comercială Română a înregistrat un profit net de 424,6 milioane de lei, respectiv 87 milioane de euro, în primul trimestru, în uşoară scădere faţă de cel consemnat în perioada similară din 2020, de 428,3 milioane de lei (89,3 milioane de euro), pe fondul unor eliberări de provizioane de risc de credit mai mici, în timp ce performanţa operativă s-a îmbunătăţit pe baza continuării creşterii puternice a creditării.

Potrivit unui comunicat al BCR, citat de Agerpre, rezultatul operaţional s-a îmbunătăţit cu 10,7%, până la 487,1 milioane de lei (99,8 milioane de euro) în T1 2021, de la 440,1 milioane de lei (91,7 milioane de euro) în T1 2020, pe fondul unor venituri operaţionale mai mari şi a unor cheltuieli operaţionale mai reduse.

Venitul net din dobânzi a scăzut uşor, cu 0,7%, până la 593,8 milioane de lei (121,7 milioane de euro) în T1 2021, de la 597,9 milioane de lei (124,6 milioane de euro) în T1 2020, determinat de impactul din dobânzi mai scăzute pe piaţa monetară, parţial compensat de volume mai mari de credite şi depozite, atât pe segmentul de clienţi retail, cât şi pe cel de corporate.

În schimb, venitul net din comisioane a crescut cu 11,5% până la 182,6 milioane de lei (37,4 milioane de euro) în T1 2021, de la 163,7 milioane de lei (34,1 milioane de euro) în T1 2020, datorită unui număr mai mare de tranzacţii.

Rezultatul net din tranzacţionare a crescut cu 24,1%, până la 79,9 milioane de lei (16,4 milioane de euro) în T1 2021, de la 64,4 milioane de lei (13,4 milioane de euro) în T1 2020, în principal datorită unei activităţi de tranzacţionare mai crescute.

De asemenea, venitul operaţional a urcat cu 3,6%, până la 882,9 milioane de lei (180,9 milioane de euro) în T1 2021, de la 852 milioane de lei (177,6 milioane de euro) în T1 2020, determinat de venitul net din comisioane şi venitul net din tranzacţionări mai mari.

Cheltuielile administrative generale au înregistrat valoarea de 395,8 milioane de lei (81,1 milioane de euro) în T1 2021, în scădere cu 3,9%, în comparaţie cu 411,9 milioane de lei (85,9 milioane de euro) în T1 2020, mai ales ca urmare a impactului pozitiv din deconsolidarea subsidiarei CIT One, cât şi datorită contribuţiei anuale uşor mai mici la fondul de garantare a depozitelor în 2021. Astfel, raportul cost-venituri s-a îmbunătăţit la 44,8% în T1 2021, faţă de 48,3% în T1 2020.

Potrivit BCR, rezultatul net net din deprecierea instrumentelor financiare a înregistrat o eliberare de provizion de 34,7 milioane de lei (7,1 milioane de euro) în T1 2021, comparativ cu o eliberare de provizion de 212,3 milioane de lei (44,3 milioane de euro) în T1 2020. Acest rezultat a fost influenţat în mod pozitiv de recuperările cash pe ambele segmente retail şi corporate, corelat cu o acumulare de credite neperformante noi foarte scăzută, în special pe segmentul corporate.

"Rata creditelor neperformante a rămas relativ stabilă la 4,4% în martie 2021 faţă de 4,5% în decembrie 2020. Această evoluţie reflectă trendul pozitiv al creditelor acordate clienţilor, precum şi reducerea uşoară a stocului de credite neperformante datorită recuperărilor reuşite pe ambele segmente retail şi corporate. În acelaşi timp, gradul de acoperire al creditelor neperformante cu provizioane s-a situat la nivelul de 122,3% în martie 2021'', se spune în comunicat.

Rata de solvabilitate a BCR (doar banca) în conformitate cu reglementările privind cerinţele de capital (CRR), s-a situat la nivelul de 20,4% în februarie 2021, semnificativ peste cerinţele Băncii Naţionale a României. De asemenea, Rata capitalului de Rang 1+2 de 19,4% (Grup BCR, înainte de capitalizarea profitului pe 2020) în decembrie 2020 reflectă clar puternicele poziţii de capital şi finanţare ale BCR.

Creditele şi avansurile acordate clienţilor au crescut cu 2,5% până la 44,062 miliarde de lei (8,952 miliarde de euro) la data de 31 martie 2021, de la 43,003 miliarde de lei (8,833 miliarde de euro) la data de 31 decembrie 2020, susţinute de creşteri atât în creditarea retail (+1,2% faţă de decembrie 2020), cât şi în cea corporate (+5,0% faţă de decembrie 2020).

Depozitele de la clienţi au crescut cu 1,6% până la 65,904 miliarde de lei (13,389 miliarde de euro) la data de 31 martie 2021, de la 64,877 miliarde de lei (13,326 miliarde de euro) la data de 31 decembrie 2020, susţinute de creşterea depozitelor retail (+1,3% faţă de decembrie 2020), în timp ce depozitele corporate au rămas la acelaşi nivel faţă de 31 decembrie 2020.

În activitatea de creditare retail, BCR a acordat credite noi în monedă locală pentru persoane fizice şi microîntreprinderi de 2 miliarde de lei în T1 2021. Vânzările de credite ipotecare în lei au crescut cu 17% an pe an, în principal datorită produsului ipotecar Casa Mea, care reprezintă 66% din total.

"BCR continuă să susţină creditul guvernamental Noua Casă, fondurile alocate băncii reprezentând 30% din totalul garanţiilor puse la dispoziţie de Guvernul României pentru acest program. Volumele nou acordate de credite de consum au scăzut cu 9,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, când primele trei luni nu au fost impactate de pandemie, în timp ce descoperitul de cont şi cardurile de credit au crescut cu 3,6% an la an. Stocul de credite ipotecare acordate în moneda locală s-a majorat cu 19,5% an pe an în T1 2021, în timp ce stocul de credite de consum a crescut cu 5,1% an pe an", menţionează banca.

În activitatea de creditare corporate, BCR (doar banca) a aprobat credite corporate noi în valoare de 1 miliarde de lei în T1 2021, din care 47% au fost credite pentru investiţii. Motorul principal a fost avansul stocului de finanţări acordate sectorului IMM (inclusiv prin subsidiara BCR Leasing), care a crescut cu 17,6% an pe an, atingând valoarea de 7,3 miliarde de lei (1,5 miliarde de euro) la 31 martie 2021, ca urmare a unei concentrări mai mari pe afacerile noi şi pe dezvoltarea sectorului de leasing, precum şi a participării BCR în programul IMM Invest.

De asemenea, finanţarea sectorului public a crescut cu 17,7% an pe an, a sectorul imobiliar cu 6,1% an pe an şi a companiilor mari cu 2,4% an pe an.

"Într-o perioadă de schimbare accelerată, cel mai important lucru rămâne modul cum interacţionăm cu publicul. Înţelegem necesitatea oamenilor de a lua decizii informate pentru a avea o viaţă mai bună şi acţionăm ca nişte consilieri pentru alegeri financiare inteligente, prin toate mijloacele posibile: online, video, social media şi în sucursale. Le mulţumesc colegilor pentru flexibilitatea şi creativitatea lor în acest demers. Clienţii caută accesibilitate, rapiditate şi convenienţă şi le mulţumim că ne provoacă să fim mai buni şi mai eficienţi. Creăm procese intuitive prin laboratoare digitale agile şi prin dezvoltarea ecosistemului evolutiv George, atât pentru persoane fizice, cât şi pentru companii. Creşterea interesului companiilor pentru investiţii, care reprezintă jumătate din finanţările noi acordate în primul trimestru, ne dă încredere că această pandemie este un test al maturizării pe care economia îl va trece cu bine", a declarat Sergiu Manea, directorul general al BCR.

Sursa foto: Shutterstock

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: