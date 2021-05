Grupul ING a anunțat un rezultat net de circa un miliard de euro în primul trimestru al anului în curs, în contextul în care veniturile din comisioane au crescut cu 9%, iar costul riscului a scăzut. Astfel, rezultatul înainte de impozitare a fost de 1,46 miliarde de euro, în timp ce rentabilitatea capitalurilor a rămas foarte sus, la 15,5%.

Grupul olandez a anunțat și o creștere a venitului net din dobânzi, comparativ cu T42020, avans susţinut și de rezultatul obţinut din TLTRO III, un program de stimulare a creditării oferit de Banca Central Europeană, care a compensat presiunea generată de ratele de dobânda în scădere.

"Revenirea bruscă a profitului net la nivelul anului precedent a fost determinată de o creştere bună a veniturilor din comisioane şi costuri de risc mai mici”, a declarat Steven van Rijswijk, CEO ING Group.

Veniturile din comisioane au crescut cu 9,1% comparativ cu anul anterior, în special datorită produselor de investiţii. Totodată, primul trimestru al anului a adus o scădere a costurilor de risc.

Veniturile din comisioane au fost stimulate de creşterea produselor de investiţii, în special în Germania şi Belgia. Franciza ING şi-a demonstrat forţa în primul trimestru, inclusiv prin convertirea finanţării TLTRO din partea Băncii Centrale Europene în beneficiul clienţilor noştri, care continuă să se confrunte cu efectele pandemiei Covid-19, sprijinind astfel revenirea economică. În ceea ce priveşte costurile de risc, rămânem prudenţi şi luăm în considerare întârzierile preconizate în rambursarea creditelor - Steven van Rijswijk, CEO ING Group

Olandezii și-au ținut cheltuielile sub control, dar au inclus unele costuri singulare, ca urmare a restructurărilor.

Creditele şi avansurile acordate clienţilor au crescut cu 17,8 miliarde de euro în primul trimestru din 2021, pe măsură ce fondurile TLTRO au fost folosite pentru a sprijini economia.

Depozitele nete ale clienţilor au crescut cu 8,1 miliarde de euro, reflectând impactul continuu al pandemiei Covid-19 şi al măsurilor de restricţie.

Baza de clienţi primari, cu venit recurent şi încă un produs utilizat, a fost stabilă la 13,8 milioane în T12021.

ING mizează în continuare pe tot ce ține de digital şi mobile-first ţinând cont de gradul ridicat de utilizare a canalelor digitale din partea clienţilor. ”În Olanda, acest lucru are ca rezultat o reducere a numărului de sucursale şi o creştere a numărului de puncte de servicii, pentru care am alocat un provizion de restructurare. De asemenea, am anunţat că vom întrerupe activităţile bancare în segmentul de retail din Austria şi Cehia pentru a ne concentra pe pieţele în care putem obţine o poziţie şi o rentabilitate mai bune”, a explicat Steven van Rijswijk.

Pe parcursul primului trimestru, ING a înregistrat peste 50 de "green deals", în varii sectoare, pe măsură ce clienţii grupului prioritizează din ce în ce mai mult tranziţia către sustenabilitate şi pe corelarea acestor eforturi cu soluţiile de finanţare.

”Având un model puternic de guvernanţă socială, de mediu şi corporativă (profil ESG), suntem bine pregătiţi pentru a-i sprijini în aceste eforturi”, a mai delcarat Steven van Rijswijk dând ca exemplu facilitarea unui credit de tip revolving de 10,1 miliarde de euro pentru AB InBev. De altfel, acesta este, până în acest moment, cel mai mare împrumut sustenabil acordat vreodată.

