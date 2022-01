Alin Chitu (Finanțe): Aplicarea taxării suplimentare va avea un impact pozitiv

România a făcut o serie de analize să vadă care va fi impactul bugetar în urma aplicării mecanismului suplimentar de taxare şi se pare că vom avea un impact pozitiv, însă nu putem estima la acest moment cum ne va fi afectată competitivitatea, a declara Alin Chitu, secretar de stat în Ministerul Finanţelor, la conferinţa anuală de fiscalitate a EY România.

"Mecanismul este total diferit de ce am avut până acum. Pleacă de la raportări contabile, raportări financiare. Noi va trebui să vedem cum vom ajusta raportările financiare în aşa fel încât acest calcul să poată fi făcut automat. Noi am avut o serie de analize să vedem care va fi impactul bugetar, dacă va fi unul pozitiv semnificativ sau nu. Se pare că vom avea un impact pozitiv în urma aplicării acestui mecanism de taxare suplimentară. Ce nu poate fi estimat la acest moment este cum ne va fi afectată competitivitatea ţării noastre, nu mai atragem investiţii străine, pentru că până nu demult unul dintre argumentele pentru care erau făcute investiţii în România se referă la cote de taxare mai mici. Mai avem o problemă tehnică pentru că cota efectivă de impozit pe întreprinderi este una foarte mică în România pentru că dacă luăm în calcul microîntreprinderile şi dacă luăm în calcul şi celelalte facilităţi şi deduceri suplimentare la impozit pe profit ajungem undeva la sub 10% cotă efectivă. Deci o creştere de 5% vom vedea cum ne va afecta din perspectiva competitivităţii", a spus Alin Chitu, citat de Agerpres.



El a afirmat că abordarea României şi în cadrul negocierilor la OECD, dar şi la Ecofin este una constructivă în care va susţine soluţia şi compromisul european.



În ceea ce priveşte competitivitatea ţării noastre, Chitu susţine că s-a trecut în alt stadiu al dezvoltării şi în ciuda pesimismului multora suntem departe de anii 1990 sau 2000, când atrăgeam investiţii străine printr-un cost al muncii redus şi prin taxare foarte redusă.



De asemenea, oficialul MF a menţionat că România are toate resursele, astfel încât "să nu intervenim la modul foarte agresiv în Codul Fiscal prin a schimba paradigme esenţiale ale acestuia de acum".



"Din punctul meu de vedere vorbim de cel puţin două lucruri care mi se pare că trebuie adresate din perspectiva echităţii fiscale şi care par că nu îşi mai ating obiectivele iniţiale adresate de impozitarea microîntreprinderilor. De exemplu, fragmentarea afacerilor în aşa fel încât în loc să ai un business de 10 milioane de euro, ai 10 business-uri a câte un milion de euro şi atunci nu înţeleg care mai este obiectivul acestei măsuri atâta timp cât folosim acest mijloc ca să diminuăm sarcina fiscală, deci nu mai vorbim de creşterea unor afaceri la început, ci vorbim de alternative de a structura afacerile pentru a diminua sarcina fiscală. Şi să nu ne ascundem după deget vorbim şi de plata unor salarii pentru microîntreprinderi şi nu numai. Aceste aspecte sunt nişte vase comunicante pentru că se diminuează, pe de o parte, venitul la bugetul de stat din impozitul pe profit precum şi veniturile din salarizare. Cel puţin din aspectele acestea două cred că o analiză cel puţin merită făcută", a subliniat Alin Chitu referitor la impozitarea microîntreprinderilor.



În ceea ce priveşte construcţiile, acesta a transmis că efortul financiar este unul foarte mare, iar meritele acestei măsuri trebuie menţionate, respectiv că a adus în zona de salarizare un număr mare de salariaţi, însă această măsură a fost una pe durată limitată.



Referitor la impozitarea lucrătorilor din IT, Alin Chitu susţine că din perspectivă bugetară nu este o măsură care să afecteze în mod semnificativ şi nu se poate compara în termeni financiari cu facilitatea acordată constructorilor. Potrivit acestuia, în România există 80.000 de IT-şti care sunt salarizaţi, iar estimările în mediul public sunt de 400.000 de IT-şti, astfel că diferenţa de 320.000 de IT-şti se află în zona microîntreprinderilor şi a PF-urilor.



La rândul său, Iulian Ardeleanu, director general Direcţia Generală de Legislaţie Fiscală şi Reglementări Vamale şi Contabile din minister, a afirmat că microîntreprinderile se află în atenţia instituţiei.



"Cu siguranţă microîntreprinderile sunt în atenţia noastră din perspectiva revizuirii sistemului fiscal. Printre criteriile pe care le vom avea în vedere la revizuirea impozitării vor fi atât activităţile cu valoare adăugată mare sau prestările de servicii după caz, cifra de afaceri realizată de către microîntreprinderi şi de asemenea probabil numărul de microîntreprinderi pe care o persoană fizică îl va deţine. Acestea sunt evaluări preliminare. Aşa cum a susţinut şi domnul secretar de stat noi avem în curs un plan pe care vrem să-l promovăm, un plan pe mai mulţi ani, nu neapărat modificarea de la un an la altul. Cumva să fie o reducere graduală a facilităţilor fiscale care sunt prevăzute în actualul Cod Fiscal", a spus Iulian Ardeleanu.

