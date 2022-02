Intesa Sanpaolo bagă 40 mil. de lire într-o companie digitală care îi va dezvolta noua platformă

Grupul Intesa Sanpaolo a făcut o investiție de 40 de milioane de lire sterline în Thought Machine, companie de tehnologie core banking, pentru noua platformă digitală bancară, atfel încât Thought Machine să deveni parte din strategia de creștere a grupului.

Intesa Sanpaolo a selectat motorul de core banking al Thought Machine, Vault, pentru a dezvolta „Isybank”, noua sa platformă bancară digitală, anunțată recent ca parte a planului de afaceri 2022-2025 al Grupului.

În cadrul acestui parteneriat, Targetul initial pentru Isybank sunt 4 milioane de clienții mass-market ai Intesa Sanpaolo in Italia, oferindu-le o gamă largă de servicii bancare digitale, acest lucru ducand în același timp și la o reducere structurală a costurilor pentru Grup.

Intesa Sanpaolo si-a manifestat de asemenea intenția de a extinde platforma de corebanking a Thought Machine în infrastructura mai largă a Grupului, deoarece continuă să investească masiv în transformarea digitală a băncii, înlocuind tehnologia de bază bazată pe mainframe și trecând la infrastructura cloud.

„Vault” a fost ales pentru flexibilitatea sa de a servi clienți din mai multe țări și in mai multe valute – urmand ca in viitor rolul Thought Machine sa fie posibil extins si catre alte segmente de clienți, atât în ​​Italia, cât și la nivel internațional.

„Noul nostru plan de afaceri își propune să accepte provocarea fintech. Acesta este motivul pentru care am decis să creăm o nouă bancă complet digitală pentru a deservi clienții noștri din segmentul retail mai tineri, care preferă să nu folosească sucursalele si nu au nevoie de aceleași servicii în persoană cum sunt cele solicitate de clienții nostri din alte segmente. Această nouă bancă digitală ne va ajuta sa evoluam pe segmentul Retail, de la o companie tradițională la un challenger fintech pe piața masa market, cu opțiunea de a ne extinde și la nivel internațional. Am ales Thought Machine ca partener datorită statutului său internațional de inovator fintech. Credem cu tarie că Thought Machine este partenerul potrivit pentru această transformare, așaa ca anunțăm investiția noastră în companie pentru a face parte din povestea lor de creștere”, a declarat Carlo Messina, CEO al Intesa Sanpaolo.

Intesa Sanpaolo are aproximativ 13,5 milioane de clienți în Italia, deserviți prin canalele sale digitale și tradiționale și 7,1 milioane de clienți în străinătate, unde este prezentă cu bănci subsidiare care operează în sectorul bancar comercial în 12 țări din Europa Centrală și de Est (incluzând România) și Egipt, precum și cu o rețea internațională specializată în sprijinirea clienților corporativi din 25 de țări.

Lista de clienți a Thought Machine include JPMorgan Chase, Lloyds Banking Group și Standard Chartered, printre altele instituții financiare din întreaga lume. Compania a strâns fonduri de peste 340 de milioane de dolari, la un miliard de dolari plus evaluare, și are sediul central la Londra, cu birouri regionale în New York, Singapore și Sydney.

Paul Taylor, fondator și CEO al Thought Machine, a declarat: „Completând munca pe care am făcut-o cu băncile de nivel 1 din întreaga lume, suntem acum mândri să anunțăm că cea mai mare bancă din Italia și una dintre cele mai importante instituții financiare din Europa va adopta tehnologia Thought Machine în noua sa bancă digitală. Odată ce Intesa Sanpaolo a devenit un investitor în afacerea noastră, am format o relație prin care tehnologia noastră va ajunge mai departe în portofoliul mai larg al băncii – având un rol central în furnizarea de servicii și experiențe digitale îmbunătățite pentru baza extinsă de clienți a băncii din Italia și dincolo."

Intesa Sanpaolo este principalul grup bancar din Italia – care deservește familii, întreprinderi și economia reala – cu o prezență internațională semnificativă. Modelul de afaceri distinctiv al Intesa Sanpaolo o face un lider european în Wealth Management, Protection & Advisory, foarte concentrat pe digital și fintech. O bancă eficientă și rezistentă, beneficiază de fabricile sale de produse deținute în totalitate în managementul activelor și asigurări.

Angajamentul puternic ESG al Grupului include acordarea de 115 miliarde EUR în împrumuturi de impact până în 2025 comunităților și pentru tranziția ecologică și 500 milioane EUR în contribuții pentru a sprijini persoanele cele mai nevoiașe, poziționând Intesa Sanpaolo ca lider mondial în ceea ce privește impactul social. Intesa Sanpaolo se angajează la Net Zero până în 2030 pentru propriile emisii și până în 2050 pentru portofoliile sale de împrumuturi și investiții.

