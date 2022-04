Scumpirile depășesc cele mai negre așteptări ale analiștilor. Inflația a ajuns la 10,2%

Inflația în România a ajuns la 10,2%, cu aproape 2 procente de creștere față de 8,5%, recordul ultimului deceniu, înregistrat în luna precedentă, februarie 2022.

„Având în vedere dezvoltarea prețurilor la energie și la alimente, creșterea în continuare a inflația nu ar trebui să surprindă. În Slovacia, vedem astfel că inflația din martie crește la 10% a/a. În Serbia şi În România, inflația este așteptată peste 9%, în timp ce în Croația dinamica ar trebui să fie cea mai scăzută”, au estimat analiștii Grupului Erste, din care face parte și BCR România, a doua cea mai mare bancă din țara noastră.

Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României (BNR) a decis majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 3% pe an, de la 2,5% pe an, începând cu data de 6 aprilie 2022. Analiștii prevedeau cu exactitate această creștere de 50 de puncte de bază, după ce inflația a continuat să crească cu putere în primele luni ale noului an, iar războiul a accentuat criza de pe piețele energetice.

