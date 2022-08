Nomad este ceea ce în industria criptomonedelor se numește ”cross-chain bridge”, acționează ca un fel de pod virtual între două platforme blockchain, oferindu-le investitorilor posibilitatea de a-și schimba mai ușor criptomonedele între ele. De exemplu, un pod între blockchain-ul Bitcoin și cel Ethereum le permite utilizatorilor să își schimbe criptomonedele Bitcoin în Ethereum fără a mai fi nevoiți să apeleze la valutele tradiționale.

La începutul lunii august, acesta a fost compromis, fiind furate în jur de 200 de milioane de dolari. Vulnerabilitatea ar fi apărut în urma unui update realizat în mod greșit, ce ar fi permis și celor cu puține cunoștințe de programare să compromită soluția blockchain, transferându-și fondurile pe care alți investitori încercau să le trimită de pe o platformă pe alta, scrie publicația Coindesk.com.

1/ Nomad just got drained for over $150M in one of the most chaotic hacks that Web3 has ever seen. How exactly did this happen, and what was the root cause? Allow me to take you behind the scenes 👇 pic.twitter.com/Y7Q3fZ7ezm