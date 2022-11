Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a realizat încasări de 312,8 miliarde lei în primele 10 luni, iar valoarea TVA-ului rambursat a fost de 23,27 milioane de lei, a anunţat, vineri, preşedintele ANAF, Lucian Ovidiu Heiuş, în cadrul unei conferinţe de presă.

"Vă pot spune cu bucurie şi cu satisfacţie profesională, şi le mulţumesc colegilor mei din ANAF, că încasările aferente lunii octombrie, care este o lună decisivă pentru închiderea de an, au fost realizate în proporţie de 101,6% raportat la programul de încasări stabilit prin legile bugetare, iar dacă ne raportăm la luna octombrie 2021 s-a încasat mai mult cu 120,9%. De asemenea, aşa cum am mai spus, pentru mine rambursarea de TVA este un lucru foarte important şi pe care vreau să-l ţin întotdeauna la zero zile întârziere, adică firmele să-şi primească la timp sumele de bani ca urmare a deconturilor depuse. Am rambursat în luna octombrie 3,2 milioane de lei TVA. Ca raportare faţă de octombrie 2021, vă pot spune să s-au rambursat 1,7 milioane de lei în octombrie 2021. Deci, aproape dublu am rambursat anul acesta în luna octombrie. Dacă ne raportăm la 10 luni de zile, cele încheiate, ANAF-ul a realizat programul de încasări în proporţie de 100%, încasând 312,8 miliarde de lei. În comparaţie cu primele 10 luni din anul 2021, am încasat mai mult cu 121,5% în cifre reale, iar, dacă facem corecţia cu indicele preţurilor de consum, creşterea reală este de 7% faţă de anul 2021", a declarat Lucian Ovidiu Heiuş.

Potrivit acestuia, în primele 10 luni ale anului a fost rambursat TVA în valoare de 23,27 milioane de lei, în timp ce încasările la TVA sunt de 76,9 milioane de lei, reprezentând o creştere faţă de anul trecut de 119,6%.

Potrivit datelor ANAF, în octombrie 2022, s-au încasat 36,996 miliarde de lei, faţă de octombrie 2021, când au fost 30,597 miliarde de lei.

De asemenea, în primele 10 luni din 2021, s-au încasat 257,49 miliarde de lei, iar în aceeaşi perioadă din acest an ANAF a încasat 312,8 miliarde de lei.

"Deci, putem spune că ANAF a reuşit în primele 10 luni să asigure resursele financiare necesare funcţionării statului şi am încasat sumele stabilite prin Legea bugetului şi prin Legea de rectificare bugetară", a adăugat Heiuş.

Sursa foto: Facebook / ANAF

