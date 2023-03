Coinbase, cea mai mare bursă de cripto din SUA, avea 240 mil. dolari în falimentara Signature Bank

”La închiderea de vineri, 10 martie, Coinbase avea un sold de aproximativ 240 de milioane de dolari în numerar la Signature. După cum a afirmat FDIC, ne așteptăm să recuperăm în totalitate aceste fonduri”, au declarat oficialii Coinbase.

Signature Bank, o banca americană care avea relații puternice cu firmele de criptomonede, a fost închisă în seara zilei de duminică de autoritățile din SUA. Acesta a fost al doilea faliment bancar din weekend, după ce vineri Silicon Valley Bank a fost de asemenea închisă de autorități după ce nu a mai putut face față retragerilor de bani din partea deponenților – majoritatea start-up-uri din industria tech.

FDIC este autoritatea americană care garantează creditele deponenților din băncile americane în limita a 250.000 dolari/persoană. Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a anunțat că atât deponenții de la Silicon Valley Bank, cât și cei de la Signature Bank New York, vor avea acces deplin la banii din depozitele lor, chiar și dacă depășesc pragul maxim al FDIC.

All client cash at banks continues to be protected by FDIC pass-through insurance. Due to FDIC's hold on Signature’s transactions, we’re currently facilitating all client cash transactions with other banking partners.— Coinbase (@coinbase) March 12, 2023