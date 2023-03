Andrei Stamatian, UniCredit, despre universalitatea accesibilității digitale

Andrei Stamatian, Director Retail Alternative Distribution Channels la UniCredit Bank, a venit la Digital Banking Scorecard cu o abordare inedită asupra felului în care banca inovează accesul persoanelor cu dizabilități la serviciile UniCredit.

Mai întâi de toate, trebuie spus că, în 2010, UniCredit a devenit un pionier al serviciilor financiare în sprijinirea clienților cu dizabilități și a angajaților la Bank Austria. Mai mult decât atât, în Italia, în 2018, UniCredit a fost prima bancă ce a numit un manager pentru persoane cu dizabilități, pentru a le oferi îndrumare colegilor și pentru a promova o cultură de muncă incluzivă. Unul dintre mottourile băncii e „Accessibility is about universality, not disability", iar Stamatin a încercat să aprofundeze acest aspect:

„Accesibilitatea, cum o gândim noi, nu e doar pentru persoanele cu dizabilități. E mai mult decât atât. Gândiți-vă la un trotuar, a cărui bordură e construită în pantă, pentru persoanele în scaune cu rotile. Acea pantă ajută, de fapt, și bicicliști sau părinți care își plimbă copilul în cărucior", explică Stamatin.

Mai departe, când vine vorba despre tehnologie, diverse facilități, precum contrastul asistența vocală, navigarea doar cu ajutorul unei tastaturi sau subtitrările autogenerate, pot fi utile multora dintre noi. Află mai multe, din videoul de mai jos:

