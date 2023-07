ANPC verifică din nou băncile și creditele luate de români: anunțul instituției

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a început, la nivel naţional, o amplă campanie de control detaliat a operatorilor economici din sistemul bancar, privind contractele de credit, împărţită în mai multe secţiuni.

Potrivit unui comunicat al ANPC, mai întâi, vor fi verificate contractele de împrumut emise în perioada 2004 - 2010, până la intrarea în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă 50/2010, urmând ca, în etapele ulterioare, să fie verificate celelalte contracte de credit, până în prezent.



"În ultima perioadă, au fost analizate deciziile instanţelor, în domeniu, inclusiv cea referitoare la practicile comerciale incorecte ale Raiffeisen Bank, menite a afecta interesele financiare ale consumatorilor (punerea în aplicare a Ordinul preşedintelui ANPC de remediere a efectului acestor practici, prin care au fost restituiţi celor aproximativ 10.800 de consumatori afectaţi peste 25 milioane de euro de către bancă), şi se ia în calcul posibilitatea identificării de abateri similare şi la alte instituţii financiar-bancare", precizează ANPC.



În cazul acesteia din urmă, acţiunea s-a referit la restituirea sumelor recalculate în raport cu cele încasate cu titlu de dobânzi persoanelor care au contractat credite în lei, euro şi franci elveţieni în perioada 2006 - 2009. Caracteristicile creditelor vizate au fost: o dobândă iniţială care a fost menţinută fixă timp de 1 an şi care, începând cu al doilea an de creditare, a fost majorată de către bancă, având în vedere că în contract era stipulat că dobânda este/devine revizuibilă "în funcţie de evoluţia pieţei financiare"; credite active la data emiterii ordinului; credite în raport cu care nu există o hotărâre judecătorească individuală prin care instanţa s-a pronunţat deja cu privire la dobândă.



"Astfel, actuala tematică naţională de control urmăreşte, în principal, verificarea modalităţii prin care băncile au realizat publicitatea contractelor de credit, cu cercetarea tuturor formelor de publicitate, a felului în care băncile au încheiat contractele de credit şi au acordat şi derulat creditele, cu respectarea prevederilor legale şi a celor specifice activităţii, a celei de informare privind riscurile specifice asociate contractelor de credit care pot conduce la afectarea posibilităţii de plată, a respectării prevederilor legale în cazul elementelor de cost ale creditului (dobânzi, comisioane etc.) şi a combaterii practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii, fără a se limita la acestea", mai spune autoritatea.

Sursa foto: Wall-street.ro

