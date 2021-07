Bucureștiul și Arena Națională vor fi gazdele ediției de anul acesta a turneului The International 10, o competiție la care vor participa cele mai bune echipe de Dota 2 din ultimul an. Competiția va avea premii totale de peste 40 milioane de dolari în acest an, cea mai mare valoare din istoria turnelor de sporturi electronice și peste competiții sportive tradiționale mult mai bine cunoscute, precum turneul de tenis de la Roland Garros.