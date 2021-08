Apple lucrează cu furnizori din China penru cel mal recent model de iPhone

Grupul american Apple lucrează cu mai mulţi furnizori chinezi pentru a produce cel mal recent model de iPhone, a anunţat publicaţia niponă Nikkei, după ce războiul comercial cu SUA a determinat Beijingul să consolideze firmele interne.

Luxshare Precision Industry Co Ltd va produce până la 3% din viitoarea gamă iPhone 13, iar două firme pe care le-a achiziţionat anul trecut vor furniza componente cheie pentru aceste modele, susţine publicaţia niponă, citând surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, scrie Agerpres.

Lens Tech Co Ltd va furniza carcase metalice, iar Sunny Optical Tech Group Co Ltd va furniza lentile pentru cameră, în timp ce BOE Tech Group Co Ltd va veni cu anumite componente.

Nikkei susţine că Luxshare a concurat cu rivalele din Taiwan, Foxconn şi Pegatron Corp, pentru aceste comenzi, şi va începe luna aceasta fabricarea modelului iPhone 13 Pro.

În iulie, Apple anunţa că a înregistrat în trimestrul aprilie-iunie 2021 un profit pe acţiune şi o cifră de afaceri peste aşteptări, graţie vânzărilor de telefoane iPhone, care au crescut cu aproape 50%.

Grupul cu sediul în Cupertino, California, a informat că în trimestrul aprilie-iunie a înregistrat un profit net pe acţiune de 1,30 dolari, faţă de 1,01 dolari cât estimau analiştii intervievaţi de FactSet, şi o cifră de afaceri de 81,43 miliarde de dolari, faţă de 73,30 miliarde de dolari cât estimau analiştii.

Rezultatele înregistrate de Apple în perioada aprilie-iunie se datorează în primul rând vânzărilor de telefoane iPhone, care au crescut cu 49,7% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, până la 39,57 miliarde de dolari. De asemenea, vânzările de tablete iPad şi computere Mac s-au cifrat la 7,37 miliarde de dolari, respectiv 8,24 miliarde de dolari, peste estimările analiştilor, 7,15 miliarde respectiv 8,07 miliarde de dolari.

Pe plan geografic, toate zonele în care este prezent grupul american au afişat rezultate în creştere, pe primul loc fiind China, unde vânzările Apple au crescut cu 58% până la 14,76 miliarde de dolari, graţie relansării economice şi ieşirii mai rapide din criza sanitară.

