8 sfaturi de protecție contra infectării cu viruși, programe malware, troieni și viermi informatici

Ne aflăm intr-o eră a informațiilor, a comunicării imediate și a Internetului super-rapid. Toate aceste lucruri ne-au oferit multe de avantaje și au schimbat modul in care ne trăim viața. Pe de altă parte, tot ele au făcut ca amenințările la adresa siguranței dvs. să devină o preocupare de zi cu zi - virusii și programele malware sunt doar cateva modalități prin care datele dvs. pot fi compromise.

Probabil că v-ați intalnit deja cu termeni precum viruși, malware, troieni, viermi, etc. in viața de zi cu zi dar puțini dintre cei care nu sunt experți IT cunosc insă distinctiile intre aceștia. Iată cateva informații care vă pot ajuta să ințelegeti corect diferentele și modul in care vă puteți proteja impotriva acestor forme de malware.

Ce este un Malware?

Malware este un termen obișnuit pentru „software rău intenționat” (malitios) și include orice amenințare la adresa computerului dvs. Este un termen utilizat pentru virusi, viermi, troieni și orice altceva care vă poate afecta computerul.

Este incredibil de ușor să instalati malware in sistemul dvs.; de multe ori este de ajuns să faceți click pe link-ul greșit sau să deschideti atașamentul de e-mail infectat. Cu toate acestea, un antivirus bun ar trebui să vă ferească de majoritatea acestor amenințări.

Ce este un Virus?

Utilizatorii online folosesc adesea termenul de "virus" pentru a denumi generic orice tip de software rău intenționat care le infectează sistemul. Virușii sunt insă programe foarte specializate care vă modifică sau șterg datele.

In majoritatea cazurilor, vă infectați cu virusi in urma descărcărilor malițioase de pe Internet. Este posibil sa primiți un e-mail cu aspect normal, cu un atașament care păstrează aceeași aparentă normalitate, poate chiar de la o adresa de e-mail pe care o cunoașteți și odată ce ați descărcat / executat atașamentul virusul ajunge in sistemul dvs.

Cand vizitați websituri și descărcați software uneori virușii pot veni "la pachet", fără știrea dvs. Este însă important de spus că majoritatea virușilor intră in funcțiune doar după ce executați fisierul pe care l-ați descărcat. Virușii vor infecta componentele sistemului de operare sau alte programe informatice; aproape întotdeauna vor modifica fisiere de pe computerul țintă.

Ce este un Troian?

Un troian este un software care "arată" autentic (legitim) dar a cărui scop este de a obține acces la date din computerul unei persoane pentru a fura date confidențiale sau de a permite neautorizat accesul la sistemul infectat. Un troian oferă acces la datele dvs. cele mai sensibile, care pot include informații despre cardurile bancar.

Acest tip de acces se realizează prin crearea unui backdoor, un software care va permite accesul neautorizat la computerul dvs. Vă puteți proteja impotriva troienilor descarcand software și programe care provin din surse cunoscute, verificate și de incredere, care nu sunt obținute printr-o căutare aleatorie pe Internet.

Ce este un Vierme informatic?

Modul de operare al unui vierme informatic este simplu: acesta se auto-replică în interiorul sistemului dvs. Viemele informatic utilizează rețeaua de calculatoare pentru a-și trimite propriile copii în alte calculatoare din rețea, fără intervenția vreunui utilizator.

Daca observați că un fișier nu dispare chiar și după ce a fost șters sau cand spațiul pe disc este plin in ciuda faptului ca nu ați descărcat sau nu aveți atatea programe sau fisiere, cel mai probabil vinovatul este un vierme.

Viermii nu se atașează la e-mailuri (spre deosebire de virus) sau la software-ul descarcat și pătrund in computer utilizand vulnerabilitățile sistemului. Viermii informatici pot provoca daune rețelei, chiar și prin simplul fapt ca ocupă banda.

Sfaturi contra infectării cu viruși, malware, troieni și viermi

A cunoaște diferența între principalele tipuri de amenințări informatice este doar primul pas în a vă proteja impotriva lor. Iată în continuare cateva sfaturi contra infectării cu viruși, programe malware, troieni și viermi informatici.

1. Utilizați un antivirus bun

Majoritatea utilizatorilor utilizează un antivirus gratuit care uneori vine la pachet cu sistemul de operare utilizat. Deși acestea nu sunt rele sau dăunătoare, pot fi ineficiente în a vă proteja sistemul. Versiunile gratuite pot fi în unele cazuri versiuni de bază (cun un set redus de functionalități) ale unor antiviruși performanti.

Daca utilizați Internetul, aveți nevoie de un antivirus profesionist și este foarte important să găsiți o versiune premium care să se potrivească nevoilor dvs.

2. Învățati să recunoașteți programele malitioase

Dacă observați ca computerul dvs. a devenit lent sau că ruleaza programe care par suspecte poate fi util să recunoașteți o problema de securitate. Unul dintre cele mai bune sfaturi contra infectării cu viruși, viermi, troieni sau altceva este să aveți o idee de bază despre cum arată.

Iată câteva exemple de malware: W32.SillyFDC.BBY, Packed.Generic.236, JS.Debeski.Trojan.

3. Fiți atent la deschiderea atasamentelor de email

Nu descărcați / deschideți niciodată un atașament de e-mail fără a-l scana mai intai. Servicii precum Gmail au scanere antivirus pentru atasamente incorporate dar un antivirus bun include un modul de scanare a emailurilor.

Indiferent cat de autentic pare emailul primit scanați-l mai intai. Daca sistemul expeditorului (poate fi chiar prietenul dvs.) a fost infectat, există șanse mari sa vi se trimită un atașament cu malware.

4. Descărcați software doar din locații sigure

Importanța acestei recomandări nu poate fi subliniată indeajuns. Nu accesati site-urile web făcand click pe adresele URL scurtate. Nu descărcați și nu instalați software din locatii despre care nu sunteți sigur. Intotdeauna, tastați adresa website-ului in bara de adrese și accesați pagina producătorului pentru a descărca un program. In plus, fiți foarte precaut atunci cand vă introduceți datele cardului bancar pe un site web.

5. Utilizați un firewall

Un firewall vă ajută să vă protejați computerul de diferite amenințări, in mod special de traficul web rău intenționat. Un firewall poate proteja impotriva virușilor și viermilor informatici - dar nu vă bazați doar pe firewall.

6. Evitați opțiunea Autorun

Dacă veți introduce un disk în computer este important să vă asigurați că opțiunea Autorun este dezactivată. Începeți prin a scana corect unitatea adaugată. Unitățile externe infectate cu viruși sunt una dintre cele mai frecvente modalități de a vă infecta computerul.

7. Verificați securitatea websiturilor prin prezența certificatelor SSL dar nu numai

O metodă frecvent utilizată pentru distribuirea malware-ului sunt websiturile compromise. Astfel de websituri sunt relativ frecvente si de multe ori vor fi marcate corespunzător de browserul dvs. sau chiar de catre providerul de web hosting care poate interpune la randul sau diverse metode de protectie intre serverele sale si Internet.

In alte situații, websiturile sunt construite special pentru a inșela utilizatorii și a-i convinge să instaleze software-uri cu malware. O idee bună este să verificati existenta unui certificat SSL dar și să incercați contactul telefonic proprietarul websitului inainte de a plasa orice comanda online.

8. Backup regulat al datelor

In cazul in care computerul este infectat cu un virus sau malware, backupul regulat / frecvent al datelor vă ajută să vă restaurați datele. Este recomandat să vă criptați toate datele astfel incat in cazul in care datele sunt furate sau pierdute să rămană in siguranță.

Acestea sunt câteva sfaturi de bază contra infectării cu malware care vă pot ajuta să vă mentineți computerul și datele în siguranță în mediul online. Pierderea sau distrugerea totală sau parțială a datelor poate avea efecte devastatoare asupra securității și integrității unei companii ceea ce face prevenția, deși uneori aparent scumpă, varianta optimă pe termen lung.

