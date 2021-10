Bogdan Putinică este noul General Manager al Microsoft România

Compania Microsoft l-a numit pe Bogdan Putinică în funcția de General Manager pentru operațiunile din România, începând cu data de 1 noiembrie a acestui an.

Bogdan Putinică se alătură echipei Microsoft România din poziția de Senior Vice President al grupului suedez Enea - furnizor global de soluții de telecomunicații și securitate cibernetică. Ocupând o funcție de conducere la nivel internațional, Bogdan Putinică a condus divizia de Professional Software Services a Enea Group, o structură cu aproximativ 400 de angajați și operațiuni în Europa, America de Nord și China, care a înregistrat, în ultimii 9 ani, creșteri medii anuale ale veniturilor de peste 20%, independent de schimbările dinamice din piață.

Bogdan Putinică are o carieră de 20 de ani în domeniul tehnologiei. Și-a început activitatea profesională fondând în anul 2000 compania IP Devel – unul dintre start-up-urile de tehnologie cu cea mai rapidă ascensiune din industria de profil din România. Sub conducerea sa, IP Devel a ajuns la o cifră de afaceri de 3,5 milioane de euro și a fost prima companie IT românească, care a pătruns pe piețele asiatice, inclusiv pe cea din Japonia.

Ulterior, Bogdan Putinică a făcut parte din echipa de conducere a companiei Adecco IT, după ce aceasta a achiziționat o cotă din pachetul de acțiuni al IP Devel. În calitate de Managing Partner în cadrul Adecco IT, Bogdan Putinică a facilitat dezvoltarea afacerilor grupului pe piețele internaționale.

”Alături de întreaga echipă Microsoft România, voi susține și voi contribui într-un mod activ la procesul de transformare tehnologică început de companie pe plan local în urmă cu 25 de ani, cu scopul de a poziționa România ca un hub digital regional. Este un obiectiv ambițios, al colegilor și al partenerilor companiei și, începând de astăzi, și al meu. Îmi doresc ca împreună să facilităm digitalizarea unui număr cât mai mare de companii și organizații, dar și a sistemului educațional și public din țară, aceste sectoare reprezentând unii dintre pilonii-cheie ai oricărei economii și societăți”, a declarat Bogdan Putinică, General Manager Microsoft România.

În calitate de General Manager al Microsoft România, Bogdan Putinică va contribui, prin prisma expertizei sale, la atingerea obiectivelor de business ale companiei, consolidând poziția strategică a acesteia pe piața locală. Totodată, va sprijini demersurile făcute de companie pentru poziționarea României ca un hub de digitalizare prin valorificarea potențialului remarcabil și a atuurilor unice ale țării – un număr mare de talente în domeniul IT, a doua cea mai mare economie din Europa Centrală și de Est, a doua cea mai mare populație de dezvoltatori din regiune și un ecosistem vibrant format din peste 30.000 de start-up-uri și companii IT.

Absolvent al Academiei de Studii Economice din București, cu o diplomă în Finanțe Internaționale și Banking, Bogdan Putinică deține o amplă expertiză în gestionarea operațiunilor de software services, precum și cercetare și dezvoltare de produse, pe multiple piețe internaționale. Compania Microsoft este prezentă pe piața din România încă din anul 1996 și este unul dintre liderii globali ai pieței soluțiilor software și a serviciilor cloud. În prezent, echipa Microsoft România numără 2.000 de oameni, compania fiind prezentă în 3 orașe din țară: București, Timișoara și Iași.

Sursa foto: Microsoft

