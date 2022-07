WSReviews: Xiaomi Watch S1 Active - un ceas interesant, dar care arată că producătorul s-a străduit prea mult

Xiaomi Watch S1 Active țintește către un segment de preț în care are concurență serioasă, încercând să-și câștige fanii prin calitatea materialelor din care este făcut, printr-un design care să împace mai multe gusturi și printr-o serie întreagă de funcții care să îndeplinească pe cât de multe cerințe.

După două săptămâni cu acest ceas la mână tind să spun că se vede din construcția lui că Xiaomi a încercat să împace o gamă cât mai largă de clienți, dar parcă se vede, în același timp, că s-a străduit prea mult.

Xiaomi vinde acest ceas prin magazinul online oficial la 850 de lei, dar poate fi găsit la alți retaileri la un preț chiar mai mic. Cea mai bună ofertă se oprea undeva la 695 de lei.

Ținând cont că pe piață găsești smartwatch-uri care încep de la 50 de lei, S1 Active nu se încadrează deloc la categoria ceasuri ieftine, dar este clar că producătorul chinez a vrut să se ducă pe un segment de preț unde să concureze direct cu branduri precum Huawei și Samsung. Uitându-mă la ce oferă celelalte branduri din piață la aceste prețuri, se vede că Xiaomi vrea să le strice cota de piață.

Nu se duce nici în zona celor de la Apple, care se păstrează în topul celor mai scumpe ceasuri inteligente, cu prețuri care încep de la 1.350 de lei și urcă la peste 2.000 de lei. Nu putem face o comparație directă între modelele de la Apple și cele de la Xiaomi, deoarece se vede că nu sunt competitoare directe.

Ce pot să spun e că S1 Active chiar arată a ceas, în timp ce modelele Apple Watch au rămas cam la același design ca dintotdeauna, adică încă mi se par niște ceasuri de jucărie, judecând doar după aspectul lor. Mai departe, nu intru într-o comparație tehnică pentru că vorbim despre S1 Active de la Xiaomi.

Fără să mai vorbim despre competiție, hai să vedem cu ce avem de a face. Ce ne-a plăcut și ce nu ne-a plăcut la el, iar la final vă lăsăm pe voi să decideți dacă este un model potrivit pentru nevoile voastre.

Citeste si: HUAWEI WATCH GT 3 Pro – cel mai nou smartwatch de la Huawei

Țineți în minte faptul că este o părere personală de utilizator pasionat de tehnologie, care nu are neapărat nevoie de un dispozitiv care să-i monitorizeze activitatea sportivă, deoarece nu aș descrie stilul de viață ca fiind unul de atlet.

Experiența de utilizator

După mai bine de două săptămâni alături de ceasul inteligent S1 Active de la Xiaomi aș putea spune că nu este de ajuns pentru a te obișnui pe deplin cu acest dispozitiv.

Plusul ar fi că vine cu destul de multe funcții, ceea ce-i va bucura pe mulți utilizatori. Pe lângă clasicele funcții de monitorizare a volumului de mișcare sau a somnului, senzorii pentru puls, de măsurare a nivelului de oxigen din sânge, vine cu o sumedenie module de antrenament și de monitorizare a mișcării.

Ce mi-a plăcut cel mai mult a fost că, după o perioadă destul de lungă de inactivitate fizică, așa cum s-a întâmplat și când scriam această recenzie, ceasul începe să vibreze și să-ți spună „Get moving”. Stresantă pentru că mă face să-mi dau seama cât de mult timp petrec la birou sau pe canapea în fața laptopului pentru munca mea, dar și motivant pentru că te îmbie la mișcare. Mai ales în primele zile, chiar am ținut să fac mișcare de fiecare dată când S1 Active m-a avertizat. Parcă îmi era jenă de ceas după fiecare avertizare.

Citeste si: Facebook lansează primul său smartwatch. Când va fi acesta disponibil

O chestiune pe care am descoperit-o căutând mai multe date despre ceas și care m-a surprins este aceea că își folosește vibrațiile pentru a înlătura apa, dacă faci antrenament în bazin. Da, S1 Active are protecție la apă și poți înota cu el. După ce închei sesiunea de înot, ceasul vibrează pentru a înlătura orice picătură de apă care ar putea deveni periculoasă.

Legat de vibrații, nu mi-a plăcut că, atunci când monitorizează „plimbarea”, la fiecare oprire te bâzâie la cap, întrebându-te dacă ai terminat plimbarea. Dacă ești la cumpărături și te oprești din loc în loc să te uiți la produse, s-ar putea să te streseze destul de mult această funcție.

Plăcut este faptul că-și dă seama după un timp că ești plecat la „plimbare” chiar dacă nu ai pornit funcția de monitorizare. Ceasul înregistrează singur mișcarea folosindu-se de senzorii săi, dar și de sistemele de navigație, și te întreabă dacă ești în mișcare. Poți să-i confirmi sau să-l ignori, el va continua să numere pașii pe care-i faci într-o zi.

Citeste si: Review Butunoiu: Chiar ar fi meritat ca lucrurile să fie terminate...

Dacă după 14 zile pot spune că ne-am mai împrietenit, la început, din cauza interfeței mult prea aglomerate a ceasului și multitudinea de meniuri, iconițe, dar și din cauza modului de interacțiune, impresia a fost că nu este cel mai prietenos dispozitiv pe care am pus mâna vreodată. Ai nevoie de mai mult timp să-l descoperi.

De aceea, recomand instalarea imediată a aplicației companion pe telefon, Mi Fitness. Fără ea, chiar și unele funcții simple au fost mai greu de dibuit. Dacă vrei să intri în funcțiile avansate ale ceasului îți trebuie ceva răbdare. Ceea ce mă face să cred că acest ceas s-ar putea să nu fie alegerea finală pentru cei care vor doar un dispozitiv ieftin și care să le numere pașii și caloriile arse în timpul zilei.

Fanii Xiaomi care nu vor cel mai scump ceas al brandului chinez și care au nevoi simple s-ar putea îndrepta mai degrabă către Xiaomi Mi Band 7 ori Redmi Watch 2. Două alternative mult mai ieftine și care acoperă și ele minimul necesar al celui mai simplu utilizator purtabil inteligent, fie că vorbim de brățară de fitness sau de smartwatch.

Citeste si: Rețeaua de sănătate Regina Maria are un nou asistent virtual

Pentru cei care vor dori un ceas mai scump, cu funcții complexe, s-ar putea să se gândească mai mult timp verificând și alternativele altor producători de ceasuri inteligente. Așa cum spuneam și mai devreme, Hauwei și Samsung vor fi concurenții lui Xiaomi la acest segment de preț.

Funcția de ați găsi rapid telefonul cu care a fost sincronizat este mai mult decât utilă, are și funcție de lanternă (i se aprinde la maximum, pe fundal de alb, ecranul). Poți iniția apeluri telefonice cu el, dar nu ai acces la agendă, poți returna ultimele apeluri care-ți apar în notificări. Poți face și plăți cu ceasul. Trebuie să-ți setezi un PIN, alegi un card și activezi funcția Xiaomi Pay din aplicația Mi Fitness.

O problemă este cea a personalizării interfeței. Nu ai prea multe variante. Cică ar fi peste 200 de fețe de ceas, dar alte branduri dispun de zeci de mii de variante, pentru că platformele respective au fost deschise către mult mai mulți dezvoltatorii de aplicații pentru dispozitive purtabile. Aici, Xiaomi va trebui să facă ceva.

Citeste si: Dan Giușcă, Bento: Statul român are multe lacune la capitolul...

Sunt foarte multe funcții pe care S1 Active le oferă, iar dacă m-aș opri să le amintesc pe toate, ne-am lungi și mai mult cu vorba, așa că o să mă opresc aici.

Per total, în ceea ce privește experiența de utilizator pot spune că va conta tipul de utilizator. Pentru utilizatorul mediu (nu aș știi în mod exact să-l încadrez) are mai mult decât îi trebuie. Nu cred că vor fi foarte mulți utilizatori care vor face și înot, și tenis, și baschet, și alergare pe bandă, și yoga sau cine știe câte alte sporturi pentru care să aibă nevoie de funcțiile de monitorizare. Are 117 moduri de antrenament. Aș putea spune că este prea mult.

Dotări și specificații

Un plus este acela că S1 Active vine cu un display AMOLED circular de 1,43 inch la o rezoluție de 466x466, la o rată de refresh de 60Hz.

Componenta hardware este una bună, dar mă așteptam să văd un timp de acțiune ceva mai rapid, iar navigarea să fie mult mai fluidă și mai plăcută ochiului între diferitele meniuri. Lag-ul este evident când dai swipe, ceea ce nu arată foarte bine, dar când dai tap timpul de reacție este unul rapid.

Bateria de 470 mAh este de departe cel mai mare plus.

14 zile și am avut nevoie doar de o încărcare efectivă. Ceasul de teste a venit cu bateria descărcată, dar după prima încărcare nu am mai avut nevoie de o nouă încărcare decât după mai bine de 10 zile, dar și asta când indicatorul bateriei spunea că mai erau 25% resurse. Cu siguranță mai aveam 2 zile de utilizare fără probleme. Iar asta în condițiile în care a stat constant conectat prin bluetooth la telefon, iar fiind un dispozitiv aflat la teste m-am jucat destul de mult cu el.

Pot garanta că autonomia bateriei va fi ultima problemă pentru orice utilizator.

Vine cu o serie întreagă de tipuri de navigare, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BDS. Asta înseamnă că vei găsi oriunde un satelit la care să te conectezi.

Așa cum menționam și mai sus are protecție acvatică, iar ecranul pare mai mult decât pregătit să încaseze câteva lovituri. Carcasa pare robustă, iar butoanele laterale sunt și ele solide.

Ceasul mai vine și cu senzor geomagnetic, monitor de ritm cardiac, senzor de ritm cardiac PPG, Dual GPS, Asistent de respirație, monitorizarea stresului, senzor atmosferic, dar monitorizarea oxigenului din sânge pe toată durata zilei.

Design și construcție

Nu va trebui să ne mințim că nu ne interesează design-ul ceasului. Contează foarte mult, mai ales dacă vrei să porți ceasul cu tine în cât mai multe situații în viața de zi cu zi.

Chiar dacă cei de la Xiaomi nu vor fi foarte încântați de ce o să spun, nu este un ceas pentru toate ocaziile. Pierde destul de mult la capitolul eleganță. Ceasurile arată foarte bine dacă vrei un model cu un design sportiv sau casual, dar nu știi dacă vrei să-l asortezi la o ținută de seară.

Materialele sunt de calitate, dar avem trei variante de bază în ceea ce privește culorile: Ocean Blue, Moon White și Space Black. Pe lângă acestea, Xiaomi mai pune la dispoziție alte trei variante de culori pentru curelele produse de companie: galben, portocaliu și verde. Acestea se vând separat de ceas.

Datorită sau din cauza design-ului ceasului, nu prea l-aș vedea împerecheat cu o curea de piele. Modelul Ocean Blue pe care l-am testat are puține șanse să se „asorteze” cu prea multe variante de culoare pentru alte curele. Poate că varianta neagră este cea mai versatilă, dar finisajul mat al carcasei îl face nepotrivit cu multe tipuri de curele.

Judecând după toate cele, este clar că Xiaomi va merge către cei care vor un design sportiv sau casual.

Țin să subliniez încă o dată calitatea materialelor și construcția robustă. Chiar îmi place foarte mult că poți schimba foarte rapid cureaua fără să ai nevoie de cineva foarte îndemânatic. După cum puteți vedea în imaginea de mai jos, telescoapele au niște pini de care poți trage ușor și înlătura cureaua ceasului. Chiar și un copil o poate face lejer.

La capitolul design, concluzia ar fi că este un ceas frumos, dar în același timp parcă se putea mai bine.

Xiaomi Watch S1 Active pe scurt:

Plusuri:

Autonomie extinsă

O sumedenie de funcții

Calitatea materialelor

Te încurajează la mișcare

Display-ul AMOLED luminos cu culori vibrante

Minusuri

Opțiuni limitate de design

Ușor neprietenos cu utilizatorul la început

Lag și frame rate sub așteptări

Meniu prea îngrămădit și greu de intuit

Opțiuni de personalizare insuficiente

Dileme:

Sunt împărțit în ceea ce privește prețul lui Xiaomi Watch S1 Active.

Ar putea fi îmbunătățit ecosistemul software? Sper că da.

Va veni ceasul și cu variantă de carcasă metalică? Ar trebui.

Cam atât despre Xiaomi Watch S1 Active. Cum spuneam, decizia de cumpărare este la voi. Concluzia mea este că este un ceas interesant, în care Xiaomi a încercat să pună totul și se vede că s-a străduit mult, dar îndrăznesc să spun că mai este loc de îmbunătățire.

Sursa foto: Wall-Street.ro

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Venit în Capitală în 2007, ca orice copil de provincie cu tolba plină de vise, primul fiind acela de a deveni comentator sportiv - următorul Cristian Țopescu - Adrian a ales să-și înceapă cariera de jurnalist scriind în presă. Deși era abia în al doilea an la Facultatea de Jurnalism , Adrian și-a găsit un loc de muncă la ziarul ” Curierul Național ”. A realizat abia la interviul de angajare că nu mai există departament de sport la ziar, dar asta... Mai multe articole scrise de Adrian Ungureanu »

Te-ar putea interesa și: