Autoritățile americane au fost trimise în repetate rânduri la parcuri de distracții, ca urmare a solicitărilor venite prin intermediul funcției Crash Detection a telefoanelor iPhone 14 și a ceasurilor Apple compatibile, notează The Verge, citând The Wall Street Journal.

Se pare că funcționalitatea ar fi confundat mișcările bruște care au loc în momentul în care utilizatorul se dă într-un roller coaster cu impactul care are loc în momentul unui accident auto. Totul grație faptului că iPhone-ul este echipat cu un senzor giroscop și un accelerometru dezvoltate pe baza unor simulări de accidente auto.

Dacă senzorul va detecta faptul că ai fost implicat într-un accident, iPhone-ul tău va afișa o alertă timp de 20 de secunde, iar în cazul în care nu o oprești, va alerta autoritățile. În momentul în care apelează autoritățile, va transmite un mesaj audio în care le înștiințează că ai suferit un accident, oferindu-le de asemenea și locația ta. Se pare că utilizatorii aflați în parcul de distracții nu ar fi auzit declanșarea alertei din cauza zgomotului din jur, astfel că nu au apucat să o oprească în timp util.

Since the iPhone 14 went on sale, the 911 dispatch center near Kings Island amusement park has received at least six phones calls saying:



“The owner of this iPhone was in a severe car crash...”



Except, the owner was just on a roller coaster.



🆕 by me: https://t.co/hp1fHZBIf6 pic.twitter.com/i0lZPoWzGz— Joanna Stern (@JoannaStern) October 9, 2022