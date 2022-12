Ce au căutat românii pe Google în 2022: Florin Salam l-a depășit pe Vladimir Putin în topul căutărilor

Ca de fiecare dată în ultimii 11 ani, Google prezintă în decembrie listele cu cele mai populare (trending) căutări ale românilor în anul care tocmai se încheie. Listele Google arată subiectele și oamenii care au generat cel mai mare interes în căutări în România, cele mai populare evenimente în 2022 pentru români, ce i-a interesat în materie de filme, seriale și rețete sau ce întrebări și-au pus.

Războiul din Ucraina a fost subiectul numărul unu în căutările românilor pe Google, Ucraina, Rusia și liderii celor două țări aflându-se printre cei mai căutați termeni. Recensământul a reprezentat cel mai popular eveniment în căutările din România. Pe lista 2022 a căutărilor pe Google se găsesc evenimente globale precum decesul reginei Elisabeta a Marii Britanii, concursul Eurovision - ediția de anul acesta fiind una marcată de controverse, lansări de tehnologie și un subiect tot mai presant pe agenda publică globală, care se impune și pe cea locală: schimbările climatice.

Succesele înotătorului român David Popovici l-au adus printre cei mai căutați oameni pe Google în România. În această listă îi regăsim pe actorul Will Smith, propulsat aici de incidentul cu Chris Rock de la Oscarurile anului acesta, sau pe cântărețul Florin Salam, despre care s-a scris (eronat) anul acesta că a murit. Filmul românesc „Teambuilding” nu este doar primul în topul filmelor cu cele mai mari încasări în România în 2022, ci și în cel al căutărilor. În top 3 cele mai populare filme în căutările Google se află încă un film românesc, „Capra cu trei iezi”, fiind pentru prima oară când regăsim două filme românești între primele trei în acest top (din 2011, de când Google publică topurile căutărilor în România).

Ce este roxadustat?, s-au întrebat românii pe Google, după aflarea știrii despre acuzația de dopaj a Simonei Halep. Ce sunt NATO, Schengen sau ROBOR s-au întrebat românii anul acesta, reflectând astfel temele importante de pe agenda anului în România - războiul din Ucraina, aderarea la Schengen și evoluția dobânzilor. NFT sau Metavers s-au mai aflat pe lista de întrebări, arătând un interes către inovațiile lumii digitale.

Cea mai populară reţetă în căutările românilor în 2022 a fost rețeta de negresă. În lista căutărilor după reţete regăsim preparate din topurile anilor anteriori, precum macarons, dar și unele destul de inedite, precum cea de aluat tempura sau de balmoș (mâncare ciobănească cu brânză și mămăligă). Românii au căutat idei de cină, dar și costume de Halloween sau de nume pentru Instagram. Vacanțele în Grecia și Bulgaria (varianta all inclusive, mai precis) au fost cele mai populare în căutările de profil pe Google. Tenerife, Croația, Egipt sau Albania au fost destinații populare în căutările după vacanțe, listă pe care găsim și locuri exotice, precum insulele Seychelles.

Topurile celor mai populare căutări pe Google în 2022 au fost realizate folosind liste de căutări „trending”: căutări care au înregistrat o creștere puternică în 2022 față de 2021, pe o perioadă considerabilă de timp, indicând astfel un interes sporit și susținut pentru respectivul subiect.

Căutări populare

⦁ Ucraina

⦁ Recensământ

⦁ Regina Elisabeta

⦁ Rusia

⦁ Nosfe

⦁ Florin Salam

⦁ iPhone 14

⦁ Putin

⦁ Eurovision

⦁ Schimbări climatice

Ce este… ?

⦁ Roxadustat ce este

⦁ Ce este legea marțială

⦁ Ce este Swift

⦁ Ce este NATO

⦁ Ce este Schengen

⦁ Ce este NFT

⦁ Ce este Halloween

⦁ Ce este ROBOR

⦁ Ce este Salmonella

⦁ Metaverse ce este

Idei

⦁ Idei de cină

⦁ Idei de mâncare rapidă

⦁ Idei de costume de Halloween

⦁ Idei cadouri

⦁ Idei mâncare gătită

⦁ Idei afaceri

⦁ Idei de desene în creion

⦁ Idei cadou Valentine's Day pentru el

⦁ Idei de mic dejun

⦁ Idei de nume pentru Instagram

Rețete

⦁ Negresă

⦁ Ciorbă de miel tradițională

⦁ Zacuscă

⦁ Pască fără aluat

⦁ Cozonac cu nucă rețeta bunicii

⦁ Tempura

⦁ Clătite pufoase

⦁ Balmoș

⦁ Ciorbă a la grec

⦁ Macarons

Seriale

⦁ Fiica ambasadorului

⦁ Stranger things

⦁ Euphoria

⦁ House of the dragon

⦁ Clanul

⦁ Cernobîl

⦁ The summer I turned pretty

⦁ Moon knight

⦁ The good doctor

⦁ Sandman

Filme

⦁ Team building

⦁ Purple hearts

⦁ Capra cu trei iezi

⦁ Black Adam

⦁ Thor Love and Thunder

⦁ Morbius

⦁ 365 days 2

⦁ Encanto

⦁ Top Gun

⦁ Uncharted

Oameni

⦁ Florin Salam

⦁ Vladimir Putin

⦁ David Popovici

⦁ Novak Djokovic

⦁ George Buhnici

⦁ Will Smith

⦁ Volodîmîr Zelenski

⦁ Amber Heard

⦁ Elena Udrea

⦁ Anne Bagu

Lista „Oameni” a fost realizată doar cu persoane în viață

Vacanțe

⦁ Vacanță Grecia

⦁ Vacanță Bulgaria all inclusive

⦁ Vacanță Turcia

⦁ Vacanță Tenerife

⦁ Vacanță Croația

⦁ Dubai vacanță

⦁ Seychelles vacanță

⦁ Vacanță Thassos

⦁ Vacanță Egipt

⦁ Vacanță Albania

Definiție

⦁ Locuință convențională definiție

⦁ Substantivul definiție

⦁ Inflația definiție

⦁ Afazie definiție

⦁ Arta poetică definiție

⦁ Definiție contact direct covid

⦁ Mediana definiție

⦁ Genul epic definiție

⦁ Ecosistem definiție

⦁ Nuvela definiție

Sursa foto: Pexels

