În activitatea de jurnalist, smartphone-ul a devenit un instrument aproape indispensabil, cam la orice oră din zi și din noapte, fie că vorbim despre simpla parcurgere a email-urilor la cafeaua de dimineață, ori despre telefoanele pe care le dăm către oamenii cu care discutăm în fiecare zi.

A devenit un înlocuitor pentru reportofoanele butucănoase, nu trebuie să mai stai după foto-reporter dacă nu ai unul la îndemână să faci urgent o poză sau chiar o filmare, nu mai trebuie să aștepți să ajungi în redacție să răspunzi la un email sau dacă nu ai o conexiune de internet la care să-ți legi laptopul, pornești funcția de hotspot și poți să-ți scrii liniștit și să pui știrea pe site oriunde ai fi.

În 2023, telefoanele par să nu ne mai surprindă, dar asta pentru că ne-am obișnuit atât de mult cu utilizarea lor încât mai nimic din ce facem cu ele nu ni se mai mare ieșit din comun.

Cu siguranță, și alte domenii de activitate pot spune aceleași lucruri despre nivelul de utilitate la care a ajuns smartphone-ul în ziua de azi. Deși a existat și viață înainte de smartphone-uri, acum ne întrebăm cum am trăit fără ele atâta timp?

În condițiile astea, am zis să discutăm cu cei de la Samsung România să ne mai spună cum se văd lucrurile de cealaltă parte a baricadei, deoarece, aici, pe partea utilizatorului, ne „poticnim” în display-urile smartphone-urile noastre.

L-am găsit pe Tiberiu Dobre, Head of MX Division din cadrul Samsung România și Bulgaria, care ne-a explicat cum smartphone-urile au devenit o soluție tot mai convenabilă pentru toți, dar și cum a devenit o sursă de „consum” pentru materialele toxice care poluează oceanele lumii.

Da, ați înțeles corect, producția de smartphone-uri a intrat în etapa în care au devenit un instrument prin care contribuim la protejarea mediului înconjurător.

Wall-Street.ro: E corect când ne gândim că smartphone-ul a devenit un dispozitiv omniprezent?

Tiberiu Dobre: Fără nici o îndoială. Tehnologia stă în fruntea schimbărilor noastre majore la nivel cultural. Niciun alt dispozitiv nu poate înlocui smartphone-ul, fiind singurul care permite conectarea oamenilor instant, oricând și oriunde s-ar afla.

Citeste si: Nokia își schimbă „înfățișarea” după 60 de ani: compania are un nou...

De aceea am creat seria Galaxy S – pentru a depăși limitele și a redefini tot ceea ce este posibil pe un smartphone premium. Bazându-se pe această promisiune, seria Galaxy S23 vine cu avantajul celei mai avansate tehnologii mobile pentru a vă aduce lumea, viața, în prim plan.

Este exact cum spuneați. Gândiți-vă în câte domenii de activitate zilnice este prezent smartphone-ul. A devenit camera profesională de zi cu zi a creatorului de conținut, mai ales dacă ai un senzor de 200 MP, așa cum găsești pe modele din seria Galaxy S23.

Este lumea captivantă a gamerului în continuă mișcare, care are acum la dispoziție soluții tehnologice extrem de performante, așa cum este soluția creată exclusiv pentru Samsung, „Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy”, care vine cu cea mai rapidă procesare grafică mobilă din lume.

Citeste si: Pentru că vrea un proces de producție "verde", Tuborg apelează la...

A devenit biroul antreprenorului de oriunde s-ar afla. Ai o baterie de 5.000 mAh pe modelele Galaxy S23, așa că poți sta toată ziua pe drumuri fără să pierzi conexiunea cu restul componentelor afacerii tale. Nu mai ești legat de birou.

De aceea, ne place să credem că seria Galaxy S23 a fost concepută pentru realitatea prezentă și nu numai, pentru a ajuta oamenii să-și ducă pasiunile mai departe. Toate acestea, în timp ce facem mai mult bine pentru planetă.

Tiberiu Dobre: Head of MX Samsung România și Bulgaria

WS: Cum adică „ facem mai bine pentru planetă”?

T.D.: La Samsung, am integrat dezvoltarea durabilă în nucleul brandului nostru, astfel încât suntem atenți pe tot parcursul lanțului de producție la impactul unui produs asupra mediului și încercăm să reducem consumul de resurse implicate în proces.

Citeste si: Samsung dezvaluie cate Galaxy Fold a vandut

Am făcut-o deja de anul trecut, când am devenit pionieri în ceea ce privește dezvoltarea durabilă cu seria Galaxy S22 – primul smartphone care încorporează în design materiale reciclate din plasele de pescuit aruncate în oceane.

Am făcut echipă cu Royal DSM, o organizație care adună plase de pescuit aruncate de pe coasta Oceanului Indian și le transformă în peleți din rășină poliamidă. Apoi am lucrat cu Hanwha Compound pentru a recicla și a optimiza această rășină într-un material de înaltă performanță care poate fi utilizat fără probleme în tehnologia Galaxy.

Am lansat misiunea „Samsung Galaxy for the Planet”, prin care ne-am angajat ca, până în 2025, să reducem amprenta asupra mediului în tot ceea ce înseamnă producția telefoanelor Galaxy. Până în 2030, ne propunem ca 50% din plasticul utilizat în produsele noastre să încorporeze rășină reciclată, iar în 2050, această cifră va crește la 100%.

Citeste si: Tensiuni între România și Ucraina: Bâstroe aprinde spiritele la...

Totodată, am creat un ambalaj fără plastic folosind componente din hârtie reciclată. De la modul în care ne proiectăm produsele până la ambalajele în care acestea vin, integrăm sustenabilitatea în tot ceea ce facem. Acum, seria Galaxy S23 revoluționează modul în care sustenabilitatea și inovația se întrepătrund.

(Seria Samsung Galaxy S23)

WS: Da, dar modul în care sunt lansate modele în fiecare an cam ne încurajează la consum...

T.D.: Ne-am gândit și în această direcție. Recent, am anunțat că suportul software pentru telefoanele Galaxy va fi extins la patru ani pentru actualizările de sistem și cinci ani pentru cele de securitate. Deci, încurajăm utilizarea telefoanelor pentru mai mult timp.

Ne-am angajat să susținem consumatorii care îmbrățișează economia circulară prin programe precum Galaxy Upcyclicing at home, prin care își pot transforma telefoanele vechi în dispozitive IoT, Certified Re-Newed, prin programe care le permite achiziția de dispozitive Samsung „recondiționate”, dar și prin programe de tip Trade-In.

Citeste si: Cum să stochezi datele consumatorilor tăi nu doar în siguranță,...

Bazându-ne pe realizările noastre din trecut, odată cu seria Galaxy S23 chiar am extins acțiunile pentru a minimiza impactul asupra mediului, fără a face rabat de la calitate. Am crescut masa totală și varietatea materialelor reciclate, precum aluminiul și sticla, și nu numai.

WS: Că am pomenit și consum, cum a fost 2022 în materie de vânzări și la ce vă așteptați în 2023?

T.D: La nivel de business și cifre, piața din 2022 a adus o creștere în România în ceea ce privește valoarea vânzărilor, mai ales pentru că telefoanele premium au, de la an la an, o cotă crescătoare din totalul telefoanelor vândute.

Pentru 2023 ne păstrăm optimismul, deși credem că va exista o scădere de 3-5% a numărului de unități, însă, în valoare, probabil va fi o creștere, datorită avansului telefoanelor premium.

În valoare, telefoanele premium, adică cele care costă peste 600 de euro, au ajuns să reprezinte peste jumătate din valoarea pieței locale, mai exact 53% din piață și ponderea poate urca în acest an spre 55%.

Astfel, ajungem să putem vorbi și de un nou segment, super-premium, care capătă dimensiuni din ce în ce mai consistente: este vorba despre telefoanele de peste 1.000 de euro, la care vânzările cresc în volum.

WS: Dar ca volum, la cât a mai ajuns piața?

T.D.: În lume se vând peste 1,2 miliarde de telefoane pe an, iar în Europa, aproximativ 180-190 de milioane de unități.

Pe plan local, numărul smartphone-urilor cumpărate este undeva pe la 3,5 milioane de unități. Față de 2021, 2022 a adus o ușoară scădere a volumelor, mai ales în prima parte a anului, însă lucrurile s-au stabilizat în a doua jumătate.

Oamenii țin mai mult telefoanele în medie față de acum câțiva ani. Cele mai recente date ne indicau 2 ani și 9 luni – 2 ani și 10 luni, din mai multe motive: dispozitivele funcționează mult mai bine în timp, actualizările de software pot fi făcute timp de mai mulți ani, iar când bateriile își pierd din performanță, unii oameni merg în service să le schimbe.

Așadar, din ce ne spune Tiberiu Dobre, piața smartphone-urilor se află pe un trend ușor descendent în ceea ce privește volumul de vânzări, în condițiile în care utilizatorii au învățat să țină mai mult timp de dispozitivele lor, dar în ceea ce privește valoarea, se pare că segmentele premium și super-premium continuă să câștige teren, în pofida percepției că telefoanele sunt din ce în ce mai scumpe.

Dar când luăm în considerare faptul că utilizatorii nu-și mai schimbă atât de des telefoanele, poate că mulți se gândesc că ar fi o investiție mult mai înțeleaptă să cumpere un produs de calitate pe care să-l folosească mai mult timp. Probabil de aceea și creștere ponderea în vânzări a modelelor cu prețuri de peste 600 de euro bucata.

Dacă un utilizator își schimbă smartphone-ul o dată la aproape 3 ani, vorbim de o investiție medie anuală care începe la 200 de euro și ajunge la 350 de euro, dacă se duc către modelele cele mai scumpe de pe piață, de peste 1.000 de euro.

Sursa foto: Samsunt România

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Venit în Capitală în 2007, ca orice copil de provincie cu tolba plină de vise, primul fiind acela de a deveni comentator sportiv - următorul Cristian Țopescu - Adrian a ales să-și înceapă cariera de jurnalist scriind în presă. Deși era abia în al doilea an la Facultatea de Jurnalism , Adrian și-a găsit un loc de muncă la ziarul ” Curierul Național ”. A realizat abia la interviul de angajare că nu mai există departament de sport la ziar, dar asta... Mai multe articole scrise de Adrian Ungureanu »

Te-ar putea interesa și: