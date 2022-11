Julia Kim, Samsung România: Consumatorii compară cu mai multă atenție raportul calitate-preț

Atunci când vine vorba despre dispozitive, fie că e telefonul pe care-l purtăm în permanență cu noi sau electrocasnicele care ne transformă casa într-una inteligentă, preferințele se pot schimba în funcție de contextul economic prin care trecem. Despre cum arată acum obiceiurile de consum ale românilor, când vine vorba despre aceste categorii de produse, dar și trendurile în materie de tehnologie pentru anul 2023, am discutat cu Julia Kim, președinte Samsung Electronics Romania și Bulgaria.

Contextual economic actual are un impact important asupra comportamentului consumatorilor, nu doar la nivel local, ci global.

„În fața instabilităților, consumatorii încearcă să își ia câteva măsuri de precauție în ceea ce privește cheltuielile, compară cu mai multă atenție raportul preț-calitate între diferite produse, caută mai degrabă oferte speciale sau renunță la o achiziție în favoarea alteia”, precizează Julia Kim într-un interviu acordat wall-street.ro.

Atunci când vine vorba de produsele Samsung, Kim evidențiază faptul că românii au un apetit destul de ridicat pentru produsele premium.

„Datele confirmă acest interes pentru tot ceea ce înseamnă specificații de ultimă generație, în segmentul premium o treime din telefoanele vândute fiind Samsung. Telefoanele pliabile Fold și Flip au avut și continuă să aibă o performanță foarte bună, alături de modelele din seria Galaxy S22, care au generat o creștere a vânzărilor Samsung în segementul premium de 17%”, adaugă reprezentanta Samsung Electronics.

Ea consideră că oamenii își doresc din ce în ce mai mult dispozitive care să le asigure un design modern, extra-personalizare și cu caracteristici care să asigure performanță (la nivel de cameră foto, multitasking etc.). Una dintre inovațiile din zona de smartphone-uri este reprezentată de lansarea celor pliabile, unde Samsung are mai multe modele în ofertă.

„Cu fiecare produs sau serviciu pe care îl lansăm, ne propunem să aducem o schimbare, să transformăm ceea ce poate părea imposibil în ceva accesibil. Așa s-a întâmplat în 2019 când am lansat primul telefon pliabil, un proiect revoluționar, ambițios, care a avut în spate multe provocări, multă cercetare și dedicare. Am pornit de la o observație și o nevoie - ne folosim de telefon în fiecare zi pentru apeluri, mesaje, pentru a ne conecta cu oamenii, pentru a capta momente importante din viața noastră - deci, o plajă largă din punct de vedere al modurilor în care ne folosim de acest dispozitiv. Am identificat, astfel, nevoia oamenilor de a avea un telefon care să le ofere un design flexibil și care să se plieze pe stilurile fiecăruia de viață, atât de diferite și de dinamice.”, adaugă Julia Kim.

Ea precizează că, în 2021, piața pe segmentul de pliabile a crescut cu 300% comparativ cu 2020, iar în prezent este în continuă creștere, ceea ce va face ca momentul, în care acest tip de dispozitive să fie considerate mainstream, să fie cât mai aproape.

Tot în segmentul inovațiilor, un rol important în dezvoltarea acestora îl joacă Inteligența Artificială, care are un rol din ce în ce mai importat în ecosistemul dispozitivelor Samsung.



„În cadrul hub-ului nostru global, Samsung Research, depunem eforturi pentru scalarea inteligenței artificiale pentru utilizarea în viața de zi cu zi și pentru crearea unui viitor durabil. Avem o gamă vastă de produse, de la mașini de spălat, uscătoare, la frigidere, aspiratoare susținute de tehnologie bazată pe inteligență artificială, concepute pentru a fi flexibile, durabile și eficiente din punct de vedere energetic. În acest sens, continuăm să extindem gama Bespoke cu noi aparate de bucătărie, dar și cu o nouă pereche mașină de spălat și uscătorul Bespoke AI prevăzute cu cele mai noi funcții de economisire de energie și eco-conștiente precum AI Ecobubble™, AI Wash și SpaceMax™. Și nu ne oprim aici”, adaugă Julia Kim.

Exemple clare, oferite de reprezentanta Samsung, cu privire la aportul Inteligenței Artificiale în dezvoltarea tehnologiilor pe care le înglobează diverse dispozitive, includ de la modele de mașini de spălat până la frigidere.

„Am reușit să reducem consumul de energie cu 67% pentru combinele frigorifice din 2000, până în 2020 și cu 53% pentru mașina de spălat cu tambur din 2011, până în 2020. În plus, anul acesta am lansat la nivel global SmartThings Home Life, un hub de conectivitate accesibil de pe smartphone-uri care centralizează toate serviciile SmartThings existente - SmartThings Cooking, Clothing Care, Pet Care, Air Care și Energy. Prin acest hub, utilizatorii pot să își automatizeze casa folosind electrocasnicele și nu numai Samsung, dar și să își creeze obiceiuri sustenabile acasă prin oprirea dispozitivelor atunci când nu sunt utilizate. Ne propunem să depășim, astfel, convenționalul și să folosim tehnologiile avansate, susținute de inteligența artificială, pentru ca viața de acasă să fie mai comodă, mai inteligentă și, cum menționam anterior, mai sustenabilă”, precizează Julia Kim.

Trendurile care-și vor pune amprenta asupra anului 2023 în tehnologie

În materie de trenduri, Kim aduce în discuție „The Metaverse Movement”, spații digitale care deschid noi oportunități pentru companii în ceea ce privește conexiunea brand-consumatori și generarea de experiențe captivante, inovatoare pentru utilizatori.

”Samsung a construit deja primele astfel de experiențe pentru a fi cât mai aproape de consumatori, în mediile în care ei sunt cei mai activi”, adaugă Julia Kim.

Un alt trend adus în discuție se referă la interesul în creștere al consumatorilor pentru alternative eco, soluții și produse care permit reducerea amprentei de carbon.

”În acest sens, noi maximizăm reutilizarea resurselor. Până în 2030, ne propunem ca 50% din plasticul utilizat în produse să încorporeze rășină reciclată, iar până în 2050, să ajungem 100%. Galazy Z Fold4, de exemplu, a fost proiectat astfel încât să incorporeze materiale plastice reciclate din plase de pescuit uzate și alte deșeuri marine, iar acest demers va fi aplicat și alte produse”, adaugă Julia Kim.

Investițiile Samsung Electronics România se vor concentra în 2023 pe lansarea pe piața locală de noi produse și servicii inovatoare, cu un accent mai mare pe tot ce înseamnă tehnologie susținută de inteligența artificială și încurajarea unui sitl de viață sustenabil.

„Avem, în același timp, un obiectiv global, acela ca până la finalul lui 2023, 100% din produsele Samsung să fie prevăzute cu Wi-Fi pentru a permite accesul utilizatorilor la SmartThings Energy, aplicație prin care pot controla mai rapid și mai ușor aparatele electrocanice, pot monitoriza consumul de energie și primi recomandări utile pentru cum poate fi acest consum redus. Desigur, ne vom axa și pe îmbunătățirea experiențelor de vizionare prin intermediul seriei de televizoare smart și cu tehnologie specială lifestyle (Neo QLED, OLED, The Frame, etc.), dar și pe a debloca noi experiențe de divertisment și gaming”, precizează Julia Kim.

Sursa foto: Samsung

