Samsung și Musette, business-ul românesc de fashion fondat de Cristina Bâtlan, lansează campania „Flip The Contrasts”, ce îmbracă forma unei noi genți, la prețul de 799 de lei, în ediție limitată inspirată tot de Galaxy Z Flip4. Dincolo de a fi o continuare a colecției capsulă lansate anul anterior, campania reprezintă un manifest prin care cele două branduri le încurajează pe femei să fie curajoase, îndrăznețe și să aibă încredere în ele și felul lor de a fi.

Conceptul „Flip The Contrasts” aduce în prim-plan multitudinea de contraste care există în fiecare femeie. Aceasta este delicată și puternică în același timp, iar cele două laturi se completează reciproc în infinite ocazii, așa cum este și Galaxy Flip4: elegant și feminin la exterior, dar extrem de puternic la interior, precizează compania.



Fiecare femeie are o poveste de spus și o voce puternică ce merită auzită. Samsung și Musette precizează că prin această campanie celebrează unicitatea femeii, felul în care personalitatea acesteia poate fi adesea plină de contraste: uneori vulnerabilă, alteori puternică. Iar câteodată, un amalgam de emoții și trăiri intense. Tocmai această complexitate face parte din frumusețea și forța femeilor. Noua geantă este dedicată femeilor care au curaj să dea flip contrastelor și să-și urmeze pasiunile, fără teamă sau rețineri.





sursa foto: Musette.ro.



„Credem că femeia modernă trebuie să țină piept multor provocări și uneori, temerile, societatea, responsabitățile sociale sau profesionale o fac să uite cum este ea în întregul ei: fragilă, dar și puternică, cu o forță imensă de adaptabilitate. Tocmai de aceea, am vrut să îi oferim și elementul ideal prin care să își exprime personalitatea – o nouă geantă de colecție marca Musette, inspirată de dualitatea unui telefon la fel de contrastant, Galaxy Z Flip4, un smartphone care este atât un accesoriu elegant, cât și gadget performant.” declară Simona Panait, Director de Marketing Samsung Electronics România și Bulgaria.



Gențile din colecția capsulă realizată alături de Musette sunt de dimensiuni mici, în ton cu trendul de microgenți care a luat lumea modei cu asalt în ultimii ani. Vedeta lunii martie vine cu un spațiu suplimentar și pentru câteva obiecte indispensabile, fiind creată astfel încât să se potrivească întocmai nevoilor femeilor, indiferent de momentul zilei.



„Ne-am bucurat de succesul colecției Flip The Design Rules, dedicată celor care resetează trenduri și norme. Ca o continuare simbolică, în luna martie, luna femeilor, sărbătorim contrastele care se regăsesc în fiecare femeie. La fel ca telefonul Galaxy Z Flip4, a cărui natură duală ne-a inspirat, fiecare femeie delicată are o latură puternică. Și fiecare femeie puternică are o latura delicată. Geanta în ediție limitată “Flip The Contrasts” va exista doar în culoarea roșie, o culoare puternică și pasională. Are două tipuri de baretă, una aurie și cealaltă multicoloră, tocmai pentru a răspunde preferențelor contrastante ale femeilor”, spune Cristina Bâtlan, CEO Musette.



Geanta în ediție limitată „Flip The Contrasts” completează colecția Samsung | Musette lansată anul trecut, în decembrie, în cele cinci variante de culori: negru, alb, bej, mov și corai.



Materialele din care sunt realizate gențile sunt naturale. Pielea folosită este una biodegradabilă și sustenabilă.





Noua geantă în ediție limitată „Flip The Contrast”, poate fi achiziționată fizic, din 14 magazine Musette din toată țara sau din cele 6 magazine Samsung Experience Store, precum și online, de pe musette.ro sau aplicația Musette (disponibilă pe Android).

Sursa foto: Samsung

