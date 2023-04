5 cărți despre „secretele ChatGPT”: te vor ajuta să transformi Inteligența Artificială într-un aliat

Inteligența artificială generativă a căpătat din ce în ce mai multă popularitate în ultimul an. Este tipul de inteligență artificială folosită de celebrul chatbot ChatGPT, lansat de către compania OpenAi, dar și de soluțiile pregătite de giganți precum Google pentru a rivaliza cu acesta. Îți prezentăm mai jos 5 cărți pe care să le citești pentru a fi la curent cu modul în care funcționează aceste soluții.

Publicația businessinsider.com a discutat cu mai mulți academicieni, investitori și cercetători pentru a face o listă cu cele mai bune cărți despre inteligența artificială generativă, cea care se află în spatele chatbotului ChatGPT. O redăm mai jos:

1. Impromptu: Amplifying Our Humanity Through AI

Autorul cărții „Impromptu: Amplifying Our Humanity Through AI” este Reid Hoffman, cofondator al platformei LinkedIn și fost membru în conducerea OpenAi, compania care a dezvoltat ChatGPT.

Aceasta a fost publicată pe 15 martie 2023 și este o sursă relevantă de informare în legătură cu inteligența artificială generativă, mai ales datorită faptului că Hoffman a făcut parte din conducerea OpenAI, unul dintre businessurile cele mai importante din această zonă.

El a văzut îndeaproape cum funcționează soluții precum ChatGPT, cartea sa, disponibilă gratuit în format pdf AICI, fiind scrisă cu ajutorul acestei soluții. Hoffman a precizat că această carte este prima scrisă de către ultima versiune a ChatGPT, GPT-4.

2. The Master Algorithm

Cartea este scrisă de către Pedro Domingos, profesor emerit de informatică și inginerie la Universitatea din Washington. Ea a fost publicată pe 22 septembrie 2015 și prezintă incursiunea autorului în 5 cele mai importante curente de gândire privind tehnologia machine learning. De asemenea, acesta poartă cititorii în culisele soluțiilor pe baza cărora funcționează giganți tech precum Google sau Amazon.

Pe final, acesta elucidează ce urmări are invenția unui „master algorithm” - un algoritm de învățare care este capabil să extragă cunoștințe din date.

Matt Turck, un investitor care se concentrează pe inteligența artificială generativă, consideră că The Master Algorithm este relevantă în continuare și este o introducere foarte bună în domeniu.

„Este o carte care a fost cumva înaintea timpului ei în materie de gândire legat de provocările pe care le aduc astfel de tehnologii”, precizează Turck.

3. The Age of Ai: And Our Human Future

Henry Kissinger, fost secretar de stat american, Eric Schimdt, fost CEO Google, și Daniel Huttenlocher, cercetăror renumit, sunt coautorii acestei cărți. Ei aduc laolaltă experiența în domeniu guvernamental, business și mediul academic, pentru a explora cum poate inteligența artificială să remodeleze societatea.

Cartea a fost publicată pe 2 noiembrie 2021.

4. Power and Prediction: The Disruptive Economics of Artificial Intelligence

Cartea este scrisă de Ajay Agrawal, Joshua Gans și Avi Goldfarb, toți fiind profesori în cadrul Universității din Toronto.

Cei trei economiști au mai colaborat și la scrierea bestseller-ului Prediction Machines, în care au făcut o incursiune în felul în care beneficiile Inteligenței Artificiale ajută la crearea de predicții mai bune și mai eficiente. În cartea Power and Prediction, aceștia fac un pas mai departe explorând modul în care Inteligența Artificială și capacitatea tehnologiei de predicție reprezintă amenințări sau oportunități pentru mai multe industrii.

Subiectul este din ce în ce mai important acum având în vedere întrebările din ce în ce mai dese referitoare la ce locuri de muncă va reuși inteligența artificială generativă să pună în pericol sau ce locuri de muncă va ajuta să fie mai eficiente.

5. Rebooting AI: Building Artificial Intelligence We Can Trust

Gary Marcurs și Ernest Davis, ambii profesori la Universitatea din New York, sunt coautori ai Rebooting AI: Building Artificial Inteligence We Can Trust. Cartea a fost publicată pe 10 septembrie 2019.

Această carte oferă o explicație a dezvoltărilor din jurul Inteligenței Artificiale și ce implică dezvoltarea sistemelor și extinderea lor.

Sursa foto: Juicy FOTO / Shuttterstock.com

