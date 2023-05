VIDEO: AI-ul Albert învață să meargă fără ajutorul nimănui

Un programator a publicat pe YouTube un clip în care arată cum un bot AI învață să meargă de unul singur, fără să aibă niciun fel de reper pe care-l poate imita sau de la care poate învățat și, mai mult, programatorul chiar îi pune multe obstacole pentru a determina modul în care botul denumit „Albert” se va descurca.

După cum veți vedea în clipul de mai sus, Albert începe în forma unul cub și învață mai întâi să se târască până la restul corpului, după care problemele la care este supus devin tot mai complicate, iar de multe ori AI-ul este pus în dificultate de obstacolele și proiectilele lansate de programator cu scopul de a-l încurca.

„În fiecare videoclip de tip „AI învață să meargă” pe care l-am văzut, AI fie învață să meargă într-un mod ciudat, non-uman, fie folosește capturarea mișcării unei persoane reale care merge și pur și simplu antrenează AI să imite asta. Mi s-a părut ciudat că nimeni nu a încercat să-l antreneze să meargă corect de la zero (fără date externe), așa că am vrut să-i dau o șansă! Asta am spus acum 4 luni. A fost foarte greu, dar în sfârșit am reușit să o fac”, a scris programatorul pe canalul său de YouTube AI Warehouse.

Programatorul de la AI Warehouse spune că experimentul a fost creat polosind platformele Unity și ML-Agents.

Botul Albert este controlat în întregime de un creier artificial (rețea neuronală) care are 5 straturi, primul strat constă din intrări (informația pe care Albert o oferă înainte de a acționa, cum ar fi pozițiile și viteza membrelor sale), ultimul strat îi spune ce acțiuni trebuie să facă. Cele 3 straturi din mijloc, numite straturi ascunse, sunt locul în care sunt efectuate calculele pentru a converti intrările în acțiuni.

Creierul său a fost antrenat folosind algoritmul standard în învățarea prin întărire; optimizarea politicii proximale.

Sursa foto: Captură video / AI warehouse / YouTube

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: