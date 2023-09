Facturi mai mici și o casă smart: cum arată viziunea Samsung Electronics România 

Ultimii ani ne-au făcut să ne gândim din ce în ce mai mult la importanța eficienței energetice, dar și la modul în care ne putem transforma locuința într-una smart, care să ne îmbunătățească calitatea vieții. Despre aceste două teme, cum sunt ele abordate în cadrul inovațiilor lansate de Samsung, am discutat cu Victor Armășelu, vicepreședinte Samsung Electronics România și Bulgaria, în cadrul unui interviu acordat wall-street.ro.

Atunci când discutăm despre eficiența energetică, Victor Armășelu aduce în discuție diferențierea în funcție de categoria de produs, respectiv faptul că anumite produse cântăresc mai mult în conștientizarea consumatorului cu privire la nivelul de consum al energiei.

Electrocasnice precum mașina de spălat sau aerul condiționat sunt cele percepute de către consumator ca fiind cele cu un impact energetic mare, motiv pentru care acesta a devenit foarte atent în ceea ce privește alegerea unor astfel de produse.

„Consumatorul nu mai ia decizii doar emoțional, din impuls. Vorbim de un proces îndelungat, în care consumatorul primește o multitudine de informații, din diverse surse, în momentul inițial al procesului de achiziție. În realitate, cea mai importantă componentă a acestui proces este recomandarea la nivel de magazin, motiv pentru care electrocasnicele mari nu se cumpără înainte de a le vedea fizic”, precizează Victor Armășelu.

Atunci când în acest proces intervine dorința de a obține un electrocasnic cu o eficiență energetică cât mai bună, lucrurile tind să se complice.

„Clasificarea produselor după aceste clase energetice prin legislația Uniunii Europene este importantă. În mod intuitiv, consumatorul când vede un produs din clasa energetică A, presupune că este mai bun decât unul din clasa F. Ce înseamnă aceste clase sau codul culorilor este mai complicat, deoarece chiar dacă au fost modificate relativ recent, evoluția tehnologică și modul în care producătorii răspund acestor așteptări ale consumatorilor devansează rata de legiferare a Uniunii Europene”, explică Victor Armășelu.

Astfel, apar dezbateri referitoare la cum comunică brandurile consumatorului faptul că produsele lor au o clasă energetică reală mai bună decât standardul definit de legislație. Victor Armășelu precizează că abordarea Samsung Electronics este una pragmatică, bazată pe analizele făcute la nivelul produselor pe care le comercializează, oferindu-ne exemple în cazul frigiderelor și mașinilor de spălat.

„Noi am venit cu variante de comunicare puternic susținute tehnologic prin prisma dovezilor concrete. De exemplu, pentru frigidere, comunicăm faptul că utilizarea unui astfel de electrocasnic, cu o eficientă energetică susținută de inteligența artificială Samsung, poate duce la economisirea a până la 3 ore de utilizare într-o zi(...) În cazul mașinilor de spălat, unul dintre elementele importante care influențează consumul energetic este ciclul de spălare, respectiv câte cicluri de spălare pot face în cadrul aceluiași consum energetic. În cazul mașinilor de spălat Samsung, care au această capacitate de eficientizare energetică prin algoritmi de inteligență artificială, putem să avem până la 3 cicluri de spălare, in cadrul aceluiasi consum energetic, in loc de unul, in cazul unei masini de spălat standard”, precizează Victor Armășelu.

Aceste comunicări, consideră reprezentantul Samsung Electronics, sunt întărite și de activitatea companiei, care a fost unul dintre pionieri în materie de conectivitate a dispozitivelor, ce le-a permis nu numai să dezvolte un ecosistem ușor de utilizat, ci și de a analiza datele necesare pentru a oferi o creștere a eficienței energetice.

Pe lângă eficiența energetică, Samsung a lansat recent o mașină de spălat care vine și cu o eficientizare a spațiului din locuință și tehnologii gândite să transforme uscarea hainelor într-un proces sustenabil.

Este vorba de un combo care constă într-o mașină de spălat și uscătorul Bespoke AI. În cazul acestui electrocasnic, tehnologia pompei de căldură folosită este o alternativă mai eficientă din punct de vedere energetic, mai rentabilă și mai blândă de a usca hainele.

„Tehnologia a evoluat până la gradul în care existența unui asemenea de dispozitiv combo are sens, atât din punct de vedere al confortului, cât și al experienței de utilizare și a calității”, adaugă Victor Armășelu.

SmartThings, serviciul gândit pentru o casă smart făcută așa cum îi place consumatorului

SmartThings este aplicația Samsung Electronics care oferă utilizatorilor ecosistemul prin care aceștia își pot conecta dispozitivele inteligente și pot comunica cu ele. Funcționalitatea SmartThings Energy le oferă consumatorilor posibilitatea de a monitoriza dintr-o singură privire consumul de energie al aparatelor electrocasnice și gestiona acest consum pe baza unui obiectiv prestabilit.

Victor Armășelu precizează că viziunea companiei este aceea de a oferi un ecosistem deschis care să ajute consumatorul să-și transforme casa într-una smart indiferent de furnizorul produselor respective, atât timp cât acestea sunt compatibile unele cu celelalte și respectă standardele internaționale.

”Vorbim de o aplicație Samsung, dar nu o aplicație destinată exclusiv Samsung, ci una care acomodează produsele noastre, dar nu numai. Oricine este bine venit și orice dispozitiv care își dorește să facă parte din acest standard internațional o poate face. Această standardizare a deschis posibilitatea consumatorului de a-și face propriile alegeri așa cum și le dorește el, împingând diverșii producători să fie mai creativi și din ce în ce mai eficienți”, adaugă reprezentantul Samsung Electronics, punctând că această viziune se traduce într-un beneficiu final al consumatorului.

