WE AS WEB, companie de dezvoltare software, va încheia anul 2023 cu peste 200 de profesioniști nou angajați în centrele sale din România, Moldova și Albania. Conform informațiilor oferite wall-street.ro, pentru 2024 își propun să crească echipa cu încă cel puțin 200 de angajați.

„Creștem substanțial echipa și aducem noi roluri și profesioniști în WE AS WEB, ca parte a strategiei noastre de înțelege și de a răspunde provocărilor curente ale pieței. Practic, optăm pentru specialiști care îmbină abilitățile de programare cu limbi de circulație internațională, pentru a livra proiecte complexe, repartizând colegii noștri din România, Moldova și Albania, în avantajul clienților. Rezultatele strategiei noastre s-au văzut și pe plan financiar, mai exact, la finalul lunii august, suntem în grafic pentru atingerea cifrei de afaceri de 24 de milioane de euro, obiectivul propus pentru acest an”, declară Gabriel Zahan, CEO, WE AS WEB.



WE AS WEB a încheiat 2022 cu afaceri de 10 milioane de Euro și un profit net de 2 milioane de Euro.



În septembrie, WE AS WEB a deschis și biroul din Austria, iar anul acesta compania s-a extins cu noi birouri în Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Germania și Olanda. Echipele înțeleg și analizează cerințele tehnice, preiau părți ale proiectelor, iar componentele majore de dezvoltare sunt realizate de experții din România, Moldova sau Albania.



Fondată în urmă cu cinci ani ca o companie de produs, WE AS WEB a devenit în scurt timp una dintre cele mai mari companii IT cu acționariat 100% românesc din țară. Din 2021, activitatea s-a concentrat pe furnizarea de servicii de tip IT team/staff augmentation, cât și servicii de dezvoltare software. În prezent, WE AS WEB furnizează servicii către companii din România, Germania, Irlanda, Franța, Austria, Marea Britanie și SUA.

