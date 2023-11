După anunțul privind startul înscrierilor în competiția IAB MIXX Awards, singurul festival internațional de digital din România vine cu noutăți despre componența juriului.

Astfel, Ramona Todoca va fi președintele juriului în acest an, un nume important al industriei de publicitate la nivel internațional.

Cu un palmares consistent de premii la cele mai prestigioase competiții de publicitate din lume, Ramona Todoca este în prezent director de creație la Wieden + Kennedy, în Amsterdam (Olanda). De-a lungul carierei, a colaborat cu unele dintre cele mai mari companii din lume, semnând campanii globale pentru branduri precum Samsung, Google, IBM, Apple, Nike, Meta și punându-și amprenta creativă atât pe piața din SUA, Europa, dar și din alte colțuri ale lumii. Născută și crescută în România, Ramona și-a petrecut primii ani de carieră la New York, și acum se bucură de vârsta de 30+ în Amsterdam.

“Când am întrebat-o pe mama ce crede că fac toata ziua la birou, mi-a scris că "super visez ce lucrează colegii mei". Eroarea din SMS mi s-a părut mai aproape de adevăr decât răspunsul pe care cred ca a intenționat să-l tasteze. Într-adevăr, uneori visez ce lucrează ceilalți. Alteori, supervizez. Dar dincolo de "supervizare", mi-a plăcut mereu mult mai mult partea de "mixare" în publicitate. Cele mai interesante proiecte și campanii le găsesc mereu la intersecția dintre digital, tradițional și data. Un Mixx perfect.

Apropo de un Mixx perfect de discipline și experiență, juriul IAB Mixx este exemplar anul ăsta. Ca președinte al juriului, abia aștept să premiem cele mai bune campanii care dau dovadă de excelență în insight, concept și execuție. Și mai ales Mixx-ul perfect dintre ele.” - Ramona Todoca, președintele juriului IAB MIXX Awards 2023.

Ramona va prezida un mix de experți în digital cu experiență în creație, media, research, analytics și publishing din România, dar și din alte țări, care vor avea misiunea dificilă de a evalua proiectele înscrise la această ediție a competiției.

Workshop cu tema ”AI + VR + The Metaverse: Will you fight or flight?”

Odată cu revenirea în țară pentru a juriza IAB MIXX Awards, Ramona Todoca va susține un co-creation workshop cu tema ”AI + VR + The Metaverse: Will you fight or flight?”, într-un cadru informal, în ziua galei. Cu o abordare profundă și pragmatică, acest workshop își propune să depășească polemica și senzaționalul, invitând participanții să construiască o viziune comună asupra felului în care tehnologia ajută demersul creativității în comunicare.

"Workshop-ul va explora potențialul și "pericolul" pe care noile tehnologii le aduc în existența noastră de zi cu zi, în publicitate. Dincolo de polemică și hype, vom construi împreună o viziune a viitorului imediat în care ne vom putea dezvolta personal și profesional cu ajutorul acestor tehnologii, nu contra lor." - a menționat Ramona Todoca.

Workshop-ul va avea loc timp de 2,5 ore la BT Stup, pe data de 7 decembrie, de la ora 14:00, și va fi deschis pentru un număr limitat de 25 de participanți.

Evenimentul se adresează specialiștilor din marketingul digital, provenind din agenții de creație, media și digital, dar și brand managerilor care cred în forța creativității și în potențialul tehnologiei de a cataliza și amplifica narativul de brand.

Biletele se achiziționează de pe site-ul Bilet.ro.

Profesioniștii din domeniul comunicării digitale mai au timp până pe 6 noiembrie să-și înscrie lucrările creative în competiție, direct pe site-ul oficial: https://www.mixxawards.ro. Cele mai bune dintre acestea vor avea șansa de a reprezenta România pe scena europeană la IAB MIXX Europe.

Evenimentul este realizat în parteneriat cu Stup, o inițiativă Banca Transilvania.

Festivalul IAB MIXX Awards România 2023 nu ar fi posibil fără sprijinul partenerilor:

Sponsor principal: YOXO;

Sponsori: Teads, RTB House, Carrefour, Sense8;

Parteneri logistici: BT STUP, Therefour - Brand Strategists, DEV51, Absolut Vodka, Bilet.ro., Heineken;

Parteneri media: VOYO, G4media, IQads, Wall-Street, Paginademedia.ro.

Echipa de organizare a IAB MIXX Awards 2023:

Alexa Constantinescu, Communications Director

Doina Radicof, Partnerships Director

Gabriel Patru, President of IAB Romania

Mihai Neacsu, Communications Executive

Madalina Giubalca, Communications Executive

Alexandra Neagu, Social Media Manager

Andreea Furtuna, Graphic Design

Antonia Cordos, Communications Executive

Sursa foto: IAB MIXX Awards

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: