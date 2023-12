Centrele de date vor consuma 20% din producția de energie în 2025. Cum stă România la acest capitol

La nivelul anului 2025, consumul de energie global al centrelor de date va contribui la 3,2% din totalul emisiilor de carbon, acestea fiind responsabile de consumul a până la 20% din energia electrică produsă la nivel mondial, arată un studiu de specialitate citat de Agerpres.

Conform analizei Crosspoint Real Estate, industria centrelor de date valorează 175 miliarde de dolari şi este estimată să îşi tripleze valoarea în următorii cinci ani. La ora actuală, piaţa centrelor de date a atins peste 8.000 de unităţi operaţionale, la nivel global în 2023.



"În urmă cu 23 de ani, în momentul exploziei 'bulei dotcom', doar 7% din populaţia globală avea acces la internet. În prezent, peste 5 miliarde de persoane sunt conectate la internet şi 100 zettabyţi de informaţii sunt generaţi anual. În consecinţă, această creştere exponenţială a dat naştere unei dezvoltări direct proporţionale a industriei centrelor de date. O piaţă de 175 miliarde de dolari, estimată să îşi tripleze valoarea în următorii 5 ani, industria centrelor de date a atins peste 8.000 de unităţi operaţionale la nivel global în 2023. Acest tip de activ alternativ atrage din ce în ce mai mulţi investitori: fondul de investiţii Blackstone, unul din cei mai mari proprietari de active imobiliare din lume, şi-a declarat anul acesta intenţia de a vinde o parte substanţială a portofoliului său pentru a îşi asigura o rezervă de lichidităţi în scopul construirii de centre de date, alocând 8 miliarde de dolari pentru dezvoltarea de centre de date de mari dimensiuni (hyperscale) pentru o serie de companii importante din industria Tech", se arată în studiu.



Potrivit sursei citate, proiecţiile actuale indică faptul că, până în 2025, consumul de energie al centrelor de date va contribui la 3,2% din totalul emisiilor de carbon, acestea fiind responsabile de consumul a până la 20% din energia electrică produsă la nivel mondial.

Cum arată piața românească a centrelor de date

În ceea ce priveşte piaţa românească a centrelor de date, datele centralizate de Crosspoint Real Estate arată că, în prezent, la nivel naţional, există 30 astfel de centre localizate în Bucureşti, Craiova, Braşov, Cluj-Napoca şi Timişoara.



Pe cap de locuitor, capacitatea centrelor de date din România este de doar 3,2W, mult sub media ţărilor nordice, care se află în topul clasamentului cu 22,6 W, dar şi sub media Europei Centrale şi de Est, unde capacitatea este de 4,5W.



"Centrele de date din România au însă avantajul de a avea unul dintre cei mai scăzuţi coeficienţi de eficienţă a utilizării energiei electrice (Power Usage Effectiveness sau PUE), estimat la 1,37, mult sub media europeană şi foarte aproape de cel înregistrat de ţările nordice", apreciază realizatorii cercetării de specialitate.



