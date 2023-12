Cele mai populare jocuri din 2023. ”Surpriza”: Românilor și albanezilor le place fotbalul

Piața jocurilor video a ajuns la 249 mld. dolari anul acesta, cu mult peste industria filmului, estimată la 152 mld. dolari în 2023. Citiți în continuare care au fost cele mai populare jocuri din acest an.

În România, cel mai căutat joc a fost EA Sports FC 24, adică ediția de anul acesta a popularului simulator de fotbal creat de EA Games (n.red. până anul acesta, jocul s-a numit ”FIFA”), potrivit BonusInsider, care a analizat datele Google Trends. De altfel, dintre europeni, românii și albanezii au fost cei mai interesați de noul joc FC 24 (vezi tabelul de la finalul articolului).

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a fost cel mai popular joc din 2023 la nivel global. Acesta a câștigat premiul pentru Cel mai bun joc de acțiune/aventură la The Game Awards 2023. Jocul este o mult-așteptată continuare a aventurii epice dezvoltată și publicată de Nintendo în 2023. Cu accentul pus pe explorare, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom este cel mai căutat titlu în 17 din toate cele 40 de țări luate în calcul și unul dintre jocurile cu cele mai rapide vânzări pe Nintendo Switch, după ce a vândut peste 10 milioane de unități în primele trei zile de la lansare și peste 19,5 milioane până în septembrie 2023.

Baldur's Gate 3 nu numai că este un joc foarte căutat pe Google, ci și câștigătorul premiului The Game Awards 2023 pentru Jocul Anului. Baldur's Gate 3 a depășit așteptările studioului Larian, reușind să vândă peste 2,5 milioane de exemplare pe PC prin Steam Early Access. Baldur's Gate 3 a luat premii și pentru Cea mai bună performanță, Cel mai bun suport al comunității, Cel mai bun joc multiplayer, Cel mai bun RPG și premiul Vocea jucătorilor.

