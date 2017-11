Singurul mod de a localiza si securiza toate siturile nucleare din Coreea de Nord ar fi o interventie americana terestra, a relatat sambata Washington Post, citand o scrisoare trimisa de responsabili ai Pentagonului Congresului SUA, transmite duminica AFP. Un astfel de conflict ar putea determina insa regimul de la Phenian sa desfasoare arme biologice si chimice, noteaza sursele citate, potrivit Agerpres.

Ministerul american al Apararii a raspuns in aceasta scrisoare solicitarii formulate de doi membri ai Congresului care au cerut detalii privind "evaluarea numarului de eventuale victime in cazul unui conflict cu Coreea de Nord" atat in randul fortelor americane si ale aliatilor SUA - Japonia, Coreea de Sud si insula americana Guam -, cat si in randul civililor. Documentul, care ar fi fost scris de comandantul adjunct al Statului major interarme, este dezvaluit in timp ce...