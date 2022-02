Armata rusă a amplasat puncte de trecere pe autostrada dintre Kiev și Sumî

Forțele rusești asediază orașul Konotop, din regiunea Sumî, potrivit publicatiei Kiev Independent. Serhiy Zhyvytskiy menționează că multe orașe din zonă au fost încercuite de inamici.

⚡️Russian forces hold Konotop under siege, moving to Kyiv.



Sumy Oblast Governor Serhiy Zhyvytskiy says a lot of the region’s cities have been encircled by the enemy.



A large military group is moving from occupied Sumy toward Kyiv.— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 25, 2022