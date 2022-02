BREAKING | Explozii pe cerul Kievului. Cel mai probabil o aeronavă a fost doborâtă

Anton Herashchenko, consilier al ministrului de Interne din Ucraina, a postat pe Telegram faptul că au avut loc atacuri cu rachete balistice asupra orașului Kiev. Informația a fost publicată de Agenția France-Presse.

As US intel predicted just hours ago, a major #Russia mission attack is underway against #Kyiv — cruise & ballistic missiles (as many as 40, per #Russia-linked sources) & intense air defense fire.



Most people in underground shelters now.— Charles Lister (@Charles_Lister) February 25, 2022