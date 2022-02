Publicațiile internaționale publică mai multe imagini cu privire la explozii ce au loc la 12 km de capitala Kievului.

Mai mulți oficiali ucraineni au declarat că se așteptă la bombardamente masive în această noapte din parte armatei ruse, iar cel de mai sus ar fi avut loc în Vasilvok, la periferia Ucrainei. Mai multe postări de pe Twitter indică faptul că ar fi fost lovit un depozit de petrol, informație confirmată și de către autoritățile din zonă.

❗️ A massive explosion in #Kyiv



It is reported that an oil depot near #Vasylkiv is on fire as a result of the strike. If this is true, a large-scale technogenic and environmental catastrophe is possible. pic.twitter.com/Yq1mx6ZNKZ