Nou ajutor militar al SUA pentru Ucraina. Sosit neanuțat la Kiev, Secretarul Apărării SUA promite sprijin pe termen lung

Austin a anunţat noul pachet de ajutor după o zi de întâlniri cu oficiali ucraineni, precizând că acesta va include armamente precum arme antitanc şi interceptori de apărare antiaeriană.

Aflat în prima sa vizită la Kiev din aprilie 2022, Austin a fost însoţit de şeful Comandamentului European al SUA, Christopher Cavoli.

"Mesajul pe care vi-l aduc astăzi, dle preşedinte, este acela că Statele Unite ale Americii sunt alături de Ucraina. Vom rămâne cu Ucraina pe termen lung", a spus secretarul Apărării.

I came to Kyiv today with an important message – the United States stands with Ukraine, and we are going to be with them for the long haul. pic.twitter.com/4wPE2Jx2tm— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) November 20, 2023