[VIDEO] Sirene în Kiev. Locuitorii fug din oraș și aproape au blocat ieșirile

Air raid sirens as refugee convoy hits traffic on outskirts of Kyiv. This is very, very real now. pic.twitter.com/XzPK7BpCqj — Max Hunder (@Max_Hunder) February 24, 2022

Ucraina a anunţat închiderea spaţiului său aerian pentru aviaţia civilă, transmite AFP, preluat de Agerpres. Ministerul Infrastructurii ucrainean a anunţat închiderea spaţiului aerian, invocând "un înalt risc pentru securitate" într-un comunicat postat pe site-ul său.

This photo just grabbed from post 5 minutes ago; police driving around Kyiv telling people to get off the streets and into shelter now after sirens sounded across the city-note traffic on roads,they'll never escape bombing raid 😢 pic.twitter.com/Bs7UdZt1Yg pic.twitter.com/FGbP34u3J9