VIDEO | Poroșenko: Putin nu va putea controla Ucraina, pentru că ucraineni îl urăsc

Vorbind cu reporterul postului american, Poroşenko, preşedinte între 2014 şi 2019, îi arată Kalashnikov-ul său şi spune că împreună cu el sunt circa 300 de voluntari echipaţi cu armament uşor, două mitraliere şi vreo patru rachete antitanc NLAW.

„Ucrainenii îl detestă pe preşedintele rus Vladimir Putin, astfel că acesta nu va putea niciodată să ţină sub control Ucraina, asigură fostul lider de la Kiev”, a spus Poroșenko.

Întrebat de jurnalist cât timp crede că vor putea rezista în faţa militarilor ruşi el şi acel grup de voluntari, Poroşenko a răspuns: ''Mereu''.

După o etapă iniţială de lovituri cu aviaţia şi rachete vizând obţinerea superiorităţii aeriene şi paralizarea centrelor de comandă ale armatei ucrainene, trupele ruse desfăşurate la sol avansează în interiorul Ucrainei pe mai multe axe, dinspre nord, est şi sud, consemnează AFP. Dar efortul militar principal este concentrat în prezent pe capitala Kiev, unde au izbucnit primele lupte.

