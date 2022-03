Dîncu: Ministerul Apărării nu trimite ordine de recrutare și nu are de gând să mobilizeze rezerviștii

Ministrul Apărării Naţionale, Vasile Dîncu, a declarat marţi că este "total improbabil" un conflict între NATO şi Federaţia Rusă şi a subliniat că MApN nu are de gând să mobilizeze rezerviştii sau să trimită ordine de recrutare.

Prezent marţi la Digi 24, Dîncu a spus că se poate vorbi de un genocid în conflictul din Ucraina, deoarece militarii ruşi atacă şi bombardează populaţia civilă, conform Agerpres.ro.



"În cazul acesta este o situaţie teribilă şi nu mai vorbim doar de un conflict militar, pentru că aici este vorba de un atac asupra populaţiei civile, asupra elementelor de supravieţuire: staţii de televiziune, staţii de aprovizionare cu energie electrică, gaz sau alte elemente trebuitoare vieţii. Aproape că se poate vorbi de o dramă, se poate vorbi chiar de un genocid, în momentul în care ajunge să fie bombardată populaţia civilă, ceea ce intră în altă legislaţie internaţională", a explicat ministrul român al Apărării.



Dîncu a afirmat că este improbabil un conflict între NATO şi Federaţia Rusă şi a dat asigurări că nu sunt elemente care să indice o extindere a conflictului din Ucraina care să afecteze teritoriul României.



"Nu cred că trebuie să ne temem, în acest moment, de o extindere a conflictului. Sigur că apropierea de teritoriul României nu poate decât să ne îngrijoreze şi din punct de vedere militar, să spunem, dar nu există niciun element, am discutat şi astăzi în şedinţa CSAT, care să arate că este pus în pericol teritoriul României sau cetăţenii României. În acest moment, ne pregătim şi pentru ce este mai rău cu adevărat, dar este total improbabil un conflict între NATO şi Federaţia Rusă. Nu credem că există până la urmă chiar atâta iraţionalitate încât să se declanşeze un al treilea război mondial, care ar putea să fie distrugător pentru omenire. Acest lucru este improbabil. Putem să luăm în calcul, ca o asumpţie teoretică, ne pregătim defensiv pentru orice situaţie, dar cetăţenii României nu au de ce să se teamă", a declarat ministrul Apărării.



Pe de altă parte, Dîncu a infirmat zvonurile că Armata Română se pregăteşte să mobilizeze rezerviştii.



"Am primit şi astăzi sute de întrebări pe Facebook legat de faptul că se recrutează sau începem mobilizarea sau recrutarea. Nu este cazul. Spun foarte clar, în acest moment, Ministerul Apărării Naţionale nu trimite ordine de recrutare şi nu are de gând să mobilizeze rezerviştii. Sunt sursa cea mai autorizată", a afirmat ministrul.



În legătură cu ordinul preşedintelui rus de plasare în stare de alertă a "forţei de descurajare" a armatei ruse, care poate cuprinde o componentă nucleară, Dîncu a spus că acest lucru indică un eşec al lui Vladimir Putin, dar nu trebuie să ne temem.



"Ceea ce înseamnă activarea forţei strategice de disuasiune, cum i se mai spune la această componentă militară a armatei ruse, se referă nu numai la focoase nucleare, ci este vorba şi de nişte arme de tip nou, de asemenea foarte periculoase, arme de timp nou cu care se laudă Federaţia Rusă. O ameninţate de acest nivel, cu zona nucleară, înseamnă un adevărat eşec pentru preşedintele Putin. Este nivelul la care nu se acţionează, pentru că nivelul acela este ultimul, nimeni nu poate să îşi închipuie că va produce un război nuclear, fără să distrugă omenirea. Este o formă de autodistrugere pentru orice lider. Asta înseamnă un eşec al operaţiunii şi înseamnă să încerci să impresionezi, să sperii întreaga lume. Nu cred că trebuie să ne temem. Cred că şi această construcţie strategică a zonei nucleare nu are un singur buton, cred că are mai multe butoane şi nu poate să se întâmple prin voinţa unui singur om. Cred că există raţionalitate şi în Federaţia Rusă", a încheiat Dîncu.

